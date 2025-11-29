Rompió el silencio el conductor que atropelló y mató a un matrimonio en José C. Paz, y quedó libre tras una fianza

El conductor de la camioneta Volkswagen Amarok que atropelló y mató a un matrimonio en José C. Paz rompió el silencio, luego de que la Justicia le concediera la excarcelación por pagar una fianza millonaria. Michael Jean Carballo le pidió disculpas a la familia de las víctimas, Eliana Ramírez y Renzo Benítez , y negó las versiones sobre su velocidad y estado al momento del accidente.

En diálogo con Telenoche (El Trece), expresó: "Quiero pedir perdón, en especial a los tres nenes (los hijos de la pareja). Yo estoy dispuesto a todo con ellos ". El imputado aseguró que decidió hablar para aclarar algunas afirmaciones sobre el choque y se quebró al pedir disculpas nuevamente a la familia.

Luego, Carballo aseguró que no circulaba a 160 kilómetros por hora ni estaba alcoholizado. "No estaba alcoholizado, no me drogo. Estoy muy mal", expresó. El conductor insistió en que "están todas las pruebas" para demostrar que no circulaba a esa velocidad ni que estaba borracho, y que "están los peritos y mis abogados lo pueden demostrar".

Su abogado argumentó que se presentó ante la prensa porque, según su relato, hay inconsistencias en los resultados de las pericias. "No hay buena iluminación en el lugar, el vehículo apareció de la nada. Mi cliente intentó frenar pero tuvimos este lamentable siniestro", sostuvo el letrado. Sin embargo, Carballo se negó a hablar sobre los detalles del impactante accidente.

El imputado habló sobre cómo pasó los días en la cárcel después del incidente. "Fueron 27 días y la verdad es que no la pasé nada bien. No fue lindo y no se lo deseo a nadie", expresó. Y concluyó: "Estoy muy mal, no puedo pensar".

¿Cuánto pagó Carballo para obtener la excarcelación?

Carballo continuará el proceso en libertad, luego de haber pagado una suma de 13 millones de pesos y ofrecer como garantía el auto de su papá, valuado en unos 15 millones de pesos.

¿Cómo reaccionó la familia de las víctimas ante la excarcelación?

Jonathan, hermano de Eliana Ramírez, habló sobre el momento en el que se enteró que Carballo había quedado libre tras haber pagado la fianza. "En ese momento, sentí mucha impunidad, bronca y molestia. Yo pedí a mi hermana y a mi cuñado. Fue una sorpresa, uno siempre cree en la Justicia y que va a estar pagando lo que tiene que pagar. Fue un dolor bastante grande", declaró.

Asimismo, dijo: "Este chico tenía el poder adquisitivo para lograrlo y suena mal lo que voy a decir, pero parece que uno si tiene plata arregla todo".

¿Cómo está la salud de los hijos de las víctimas?

Sobre los hijos de las víctimas, que también viajaban en el auto al momento del accidente, Jonathan dijo que su sobrina sigue en silla de ruedas y continúa su recuperación. "Los tres están siendo atendidos por psicólogos para sostenerlos desde el lado emocional", contó. Los nenes sobrevivientes tiene 9, 11, y 12 años.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El impactante accidente, que fue grabado por las cámaras de seguridad, ocurrió la noche del viernes 31 de octubre en el cruce de Ruta 197 y Mendoza. La familia viajaba en un Renault 12 marrón, propiedad de Miguel, el papá de Renzo Benítez (37). En los videos de las cámaras, el vehículo frenó ante un semáforo en rojo, pero luego avanzó cuando la luz todavía no había cambiado. En ese momento apareció la camioneta negra, conducida por Carballo, y embistió de lleno al auto. Benítez y Eliana Ramírez (32) murieron en el acto.

¿Cuál es la situación judicial actual?

La causa está caratulada como "homicidio culposo" y aún se encuentra bajo la etapa de investigación. Mientras tanto, Carballo continuará el proceso en libertad tras haber cumplido con los requisitos económicos establecidos por la Justicia.