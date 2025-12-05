Pamela Verasay, nueva presidenta del bloque radical: "Hay una profunda crisis dentro del partido"

En el marco de la reconfiguración de la Cámara de Diputados tras la asunción de los nuevos legisladores, la bancada de la Unión Cívica Radical ( UCR ) quedó conformada por seis miembros y eligió como su presidenta a la mendocina Pamela Verasay , quien renueva su mandato.

La designación se da en un contexto de atomización y profunda crisis interna del partido, tal como lo describió la propia legisladora en una entrevista con MDZ Radio : "Con mucha tristeza lo digo, hay una profunda crisis dentro del partido que electoralmente se vio reflejada en el número de diputados, que es donde más bancas ponía en juego el radicalismo".

Verasay explicó la lógica de la nueva composición. “Claramente, el Congreso se está reordenando un poco de acuerdo también al número de diputados que ha logrado el oficialismo”, señaló, en referencia al espacio libertario como primera minoría. Frente a este escenario de bloques mayoritarios y otros “atomizados”, la diputada confirmó la formación de un interbloque con el PRO , alcanzando los 22 legisladores.

“El acercamiento con el PRO no es nada raro, ni es nada casual. Venimos trabajando juntos (…) por nuestra naturalidad de haber trabajado juntos en Cambiemos ”, fundamentó Verasay . Aclaró que esta unión responde a una práctica legislativa para lograr representación proporcional en las comisiones. “Es un trabajo de equipo y numérico para ver cómo también podemos aportar participación en las comisiones (…) que acompañen estas ideas de para trabajar juntos, apoyar lo que sea razonable y hacer un aporte constructivo”.

Al ser consultada por la drástica reducción de la bancada radical, que pasó de 34 a 12 diputados (sumando a los distribuidos en otras fuerzas), Verasay fue contundente: “Hoy, con mucha tristeza lo digo, hay una profunda crisis dentro del partido que electoralmente se vio reflejada en el número de diputados ”.

La legisladora atribuyó la situación a la falta de una estrategia nacional y a diferencias internas. “No hubo una estrategia nacional para discutir una elección legislativa. Teníamos diferencias profundas en el rol del radicalismo en lo que nos demandaba la ciudadanía”, afirmó. Relató que, ante esta dispersión, intentó convocar a los 12 diputados electos para formar un bloque unificado, pero no fue posible. “Viste la foto: no fue posible. Seguiremos transitando el camino que tenemos trabajando para ver qué quiere transmitir el radicalismo y ver si de alguna manera podemos salir de esta crisis de representación”.

Respecto a la tarea parlamentaria, Verasay anticipó debates “más profundos” e “intensos” entre las dos mayorías, pero confió en que el nuevo Congreso pueda avanzar en las reformas estructurales. “Ya cerramos el capítulo electoral, por lo menos para esta etapa”, subrayó, mencionando temas como el presupuesto, la ley de inocencia fiscal y, más adelante, reformas laboral y tributaria.

Sobre la renovación de la conducción partidaria, que se definirá en un plenario nacional, la diputada puso el foco en los conceptos por encima de los nombres. “De nada sirve hoy una persona liderando un partido si no refleja las ideas que quiere transmitir, porque si no es un liderazgo débil, vacío, lleno de internas”, argumentó. “Me parece que el perfil que el partido tiene que tener para adelante tiene que ser un partido por sobre todo moderno, que entienda lo que la ciudadanía demanda”.

Finalmente, reflexionó sobre el desafío de toda la política: “Cuando vos dejas de leer lo que pasa en la calle, el partido empieza a encogerse (…) y termina siendo en definitiva una discusión interna de dirigentes. Nuestro principal desafío es tener piel para entender lo que demanda el de a pie todos los días, saliendo de esta discusión interna que te termina encerrando”.

El bloque de la UCR puro lo integran, además de Verasay, Lisandro Nieri (Mendoza), Guillermo Agüero y Gerardo Cipollini (Chaco), Diógenes González (Corrientes) y Darío Schneider (Entre Ríos).