Manuel Adorni anuncia sesiones extraordinarias con Presupuesto, reforma laboral y 4 proyectos más

El jefe de Gabinete , Manuel Adorni , anunció este viernes por la tarde el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso e incluyó en el temario oficial seis proyectos, entre los cuales sobresale el Presupuesto 2026 y la reforma laboral.

La firma del decreto del presidente Javier Milei se concretará en las próximas horas, aunque se publicará recién el martes a través del Boletín Oficial, consignaron fuentes oficiales a MDZ .

El funcionario precisó que la convocatoria al debate legislativo es del 10 al 30 de diciembre, aunque puede extenderse durante enero y febrero. El Ejecutivo, incluso, puede incorporar otros temas como la reforma tributaria y otras iniciativas.

El Presupuesto 2026 proyecta un superávit primario de 1,5 % del PBI y un superávit financiero de 0,3 % del PBI , con la meta de que el Estado pague todos sus gastos —incluidos los intereses de la deuda— sin emitir dinero ni tomar nueva deuda. El Gobierno plantea que será el nivel de gasto nacional más bajo en tres décadas en relación al producto, en línea con su estrategia de equilibrio fiscal.

En el día de hoy el Presidente de la Nación firmará el decreto convocando al Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 10 hasta el 30 de diciembre. Los asuntos a tratar serán los siguientes: - Presupuesto 2026 - Inocencia Fiscal - Compromiso nacional para la…

En materia de gasto, se dispone un incremento real del 17 % en salud , 8 % en educación y 5 % en jubilaciones y pensiones por discapacidad . También se fijan 4,8 billones de pesos destinados a las universidades nacionales . El plan sostiene que estas áreas son “prioritarias”, mientras el resto de las partidas tendrán mayores restricciones.

También se proyecta una inflación del 10,1 % anual, luego de una inflación estimada de 24,5 % para 2025. La gestión libertaria sostiene que ese descenso se apoyará en la continuidad del equilibrio fiscal y la prohibición de financiar al Tesoro con emisión monetaria.

En materia cambiaria, el proyecto estima que el dólar oficial (tipo de cambio mayorista) cerrará 2026 en torno a los 1.423 pesos por dólar.

El Gobierno estima que la economía crecerá 5 % en 2026, en un escenario donde la recuperación se apoyaría en inversión privada y en sectores como industria automotriz, energía, minería, tecnología y economía del conocimiento.

Milei avanzará con la reforma laboral Milei avanzará con la reforma laboral

Por otro lado, se incorpora la reforma laboral, que será presentada formalmente el martes. Uno de los ejes más importantes del proyecto es la incorporación de modalidades laborales más flexibles para facilitar el ingreso al mercado laboral. Se habilitan esquemas como:

Contratos de formación para jóvenes y personas sin experiencia previa.

Modalidades temporales y por proyecto , con menor carga administrativa.

Teletrabajo con un régimen actualizado y simplificado, con acuerdos voluntarios entre partes.

El proyecto dedica varias disposiciones a atacar lo que define como “la industria del juicio”. Entre las reformas más fuertes se destacan:

Eliminación de multas por falta de registración , reemplazándolas por mecanismos más simples de regularización.

Nuevos mecanismos de conciliación obligatoria para evitar juicios prolongados.

Tablas indemnizatorias preestablecidas para dar previsibilidad a conflictos laborales.

El proyecto introduce un Sistema de Indemnización por Despido más previsible para las empresas. Entre los puntos sobresalientes:

Sustitución parcial del esquema actual por un fondo o seguro de cese laboral que administrarán empleadores y sindicatos.

Cálculo más claro del tiempo de servicio para evitar litigios.

Posibilidad de reemplazar indemnizaciones tradicionales en algunos sectores mediante convenios colectivos específicos.

La propuesta incluye un amplio programa de regularización del empleo no registrado, con beneficios para las empresas que formalicen trabajadores:

Eliminación de sanciones y deudas previsionales para quienes registren empleo en un plazo determinado.

Facilidades para la registración digital inmediata.

Incorporación de herramientas tecnológicas para fiscalizar relaciones laborales en tiempo real.

Cuales son los otros proyectos incluidos en extraordinarias

Por un lado, se impulsa el proyecto de reforma del Código Penal. En materia de penas, la reforma endurece las sanciones de muchos delitos: por ejemplo, el homicidio simple pasaría de 10 a 30 años de prisión; algunas conductas graves como homicidios cometidos por “barras bravas” en eventos masivos podrían recibir prisión perpetua sin límite. Además, se busca que alrededor del 82 % de los delitos con sentencia efectivamente se cumplan con prisión, eliminando beneficios como excarcelaciones o libertades anticipadas en muchos casos graves.

Otro eje central es la imprescriptibilidad de delitos considerados gravísimos —como homicidios agravados, abusos sexuales, trata de personas, narcotráfico, entre otros—, de modo que no queden sujetos a plazos de prescripción. También se prevé bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años. Con esto, el gobierno busca reforzar lo que llama “tolerancia cero con el crimen”, con un enfoque en proteger víctimas, endurecer condenas y responder a modalidades actuales delictivas.

En tanto, se contempló el proyecto de Ley del Principio de Inocencia Fiscal, que está destinado a "blindar a los ahorristas argentinos ante futuras administraciones para que puedan disponer libremente de sus ahorros sin tener que demostrar de dónde los sacaron todo el tiempo", según la iniciativa que envió en junio el Ministerio de Economía. "Se acabó esa absurda idea de que el Estado considera a todos sus ciudadanos como criminales de manera preventiva", había dicho Javier Milei en cadena nacional a mediados de septiembre.

Por un lado, la medida prevé aumentar "significativamente" los umbrales por los cuales el Estado podía investigar a un ciudadano por evasión. Por otro, impone un nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, donde quienes adhieran podrán "normalizar su situación patrimonial pagando Ganancias solo por su facturación e independientemente de su variación patrimonial".

Además, el "Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria" impide la sanción de leyes que no tengan el financiamiento asegurado y establece hasta pena de prisión de hasta 6 años a los funcionarios que apliquen esas normas. La iniciativa "prohíbe la sanción de una ley de presupuesto general que contemple un resultado financiero deficitario".

También se establece que cualquier ley que "autorice gastos no contemplados en el presupuesto general comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente en la ley de presupuesto general del ejercicio fiscal siguiente al de su sanción". Y se aclara que quedarán exceptuadas de esa obligación, las leyes donde se asegura el financiamiento "mediante la asignación de recursos concretos, específicos, actuales y suficientes, sin afectar el resultado financiero equilibrado".

Finalmente, se incorpora en el temario la "Adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar". El proyecto establece que sea cada provincia la que decida cuál es la zona donde se puede desarrollar la actividad minera. La finalidad destrabar inversiones, en especial en grandes proyectos de cobre. Se trata de uno de los principales pedidos de los gobernadores.

“Ustedes tienen la zona glaciar y la periglaciar es el perímetro a partir del cual se puede empezar a hacer actividades mineras. Hoy eso no está bien definido. Lo que permite este proyecto de ley que estamos enviando al Congreso es que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar. La contracara va a ser una gran inversión en minería”, aseguró Milei en el Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad en la provincia de Corrientes.