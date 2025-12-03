Por qué Luis Petri se diferenció del resto de los mendocinos en la jura como diputado

La sesión preparatoria en la Cámara de Diputados dejó escenas llamativas con juras personalizadas y mensajes políticos.

Este miércoles, 127 diputados nacionales juraron en la Cámara Baja del Congreso de la Nación, a la espera de la asunción plena en sus cargos el próximo 10 de diciembre.

Sin embargo, la sesión preparatoria tuvo sus momentos particulares, ya que una buena parte de los diputados electos no se limitaron a jurar por Dios, la Patria o los santos evangelios, como aparece en las opciones reglamentarias; sino que "agregaron" mensajes en sus juras ante el resto de la cámara.

Jura De Emir Félix, Luis Petri Y áLvaro Martínez Como Diputados Nacionales En el caso de los diputados electos por Mendoza, juraron cinco, que fueron la radical Pamela Verasay; los libertarios Luis Petri, Álvaro Martínez y Julieta Metral; y el peronista Emir Félix.

jULIETA METRAL jura de diputados por mendoza Juan Mateo Aberastain/MDZ La jura de Luis Petri Si bien Verasay, Metral, Martínez y Félix lanzaron un simple y concreto "Sí, juro", como manda el reglamente, el exministro de Defensa se diferenció y anexó un mensaje.

"Por la Constitución Nacional, por la libertad de los argentinos, y bajo la protección de la Virgen del Carmen de Cuyo, patrona del Ejército de Los Andes... sí, juro", lanzó Petri, quien fue saludado a la distancia por el presidente Javier Milei.