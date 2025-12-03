Por qué Luis Petri se diferenció del resto de los mendocinos en la jura como diputado
La sesión preparatoria en la Cámara de Diputados dejó escenas llamativas con juras personalizadas y mensajes políticos.
Este miércoles, 127 diputados nacionales juraron en la Cámara Baja del Congreso de la Nación, a la espera de la asunción plena en sus cargos el próximo 10 de diciembre.
Sin embargo, la sesión preparatoria tuvo sus momentos particulares, ya que una buena parte de los diputados electos no se limitaron a jurar por Dios, la Patria o los santos evangelios, como aparece en las opciones reglamentarias; sino que "agregaron" mensajes en sus juras ante el resto de la cámara.
En el caso de los diputados electos por Mendoza, juraron cinco, que fueron la radical Pamela Verasay; los libertarios Luis Petri, Álvaro Martínez y Julieta Metral; y el peronista Emir Félix.
La jura de Luis Petri
Si bien Verasay, Metral, Martínez y Félix lanzaron un simple y concreto "Sí, juro", como manda el reglamente, el exministro de Defensa se diferenció y anexó un mensaje.
"Por la Constitución Nacional, por la libertad de los argentinos, y bajo la protección de la Virgen del Carmen de Cuyo, patrona del Ejército de Los Andes... sí, juro", lanzó Petri, quien fue saludado a la distancia por el presidente Javier Milei.
La renuncia de 10 diputados
Mientras tanto, en el comienzo de la sesión, la Cámara de Diputados aceptó la renuncia de diez legisladores que tendrán otros cargos legislativos o en los Poderes Ejecutivos Nacionales o provinciales.
La sesión especial fue presidida por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y solo se extendió durante diez minutos. Los diputados que presentaron su renuncia fueron: Gladys Medina, Silvia Lospennato, Martín Soria, Nadia Márquez, Emilia Orozco, Diego Santilli, Itaí Hagman, Cristian Castillo y Carlos D'Alessandro.