Se atomiza la UCR en Diputados y una mendocina queda como presidenta de bloque

Este miércoles juraron los 127 diputados nacionales electos en las elecciones del 26 de octubre, quienes asumirán formalmente en su lugar en el Congreso el próximo 10 de diciembre.

La jura de los legisladores se dio en el medio de constantes negociaciones y movimientos importantes tanto en los bloques mayoritarios, como así también en los más chicos. Producto de eso, La Libertad Avanza (LLA) se constituirá como primera minoría, arrebatándole esta condición al peronismo, tras la incorporación de diputados y también con una serie de salidas de parte del propio PJ, con algunos dirigentes que constituyeron bloques más pequeños y que están enfrentados a la conducción de la actual presidenta del partido, Cristina Fernández de Kirchner.

Un caso particular transita la Unión Cívica Radical ( UCR ), cuyos diputados no conformarán un gran bloque, sino que se separaron en varios, lo que evidencia de manera concreta la fuerte crisis que transita el partido centenario.

Con una buena porción de diputados radicales que conformaron el bloque de Provincias Unidas (que responden a gobiernos como Santa Fe y Córdoba; más el espacio de Democracia Para Siempre de Martín Lousteau) y también otros que migraron a La Libertad Avanza; el bloque puro y duro de la UCR tendrá solamente seis diputados, de los cuales dos de ellos son mendocinos.

Estos serán Pamela Verasay y Lisandro Nieri por Mendoza; Guillermo Agüero y Gerardo Cipolini de Chaco; Diógenes González de Corrientes; y Darío Schneider por Entre Ríos. En tanto, Verasay, que renovó su banca en la Cámara Baja, ganó la pulseada y liderará el bloque como presidenta.

jura Verasay

La avanzada de la figura de Alfredo Cornejo en este espacio de la UCR al liderar a través de Verasay el bloque, generó la salida de otra radical, la bonaerense Karina Banfi, quien terminará en la conformación de un monobloque.

En este caso, Verasay tiene el apoyo del resto de los gobernadores radicales de este bloque, como Gustavo Valdés y Leandro Zdero.

Provincias Unidas tendrá 18 diputados y una mendocina se suma

Mientras tanto, 18 legisladores conformaron el bloque de Provincias Unidas, espacio que lideran varios de los gobernadores de provincias del país, con un dato particular, que es que la diputada por Mendoza, Lourdes Arrieta (exbloque Coherencia), se sumará a este espacio.

Lourdes Arrieta en MDZ 09-25 Lourdes Arrieta pasó por la redacción de MDZ. MDZ/Agustín Tubio

Y si bien se esperaba la participación de Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, ambos decidieron armar su propio bloque.

Los integrantes de este espacio serán la mencionada Arrieta, Jorge Avila, Carolina Basualdo, Juan Brugge, Sergio Capozzi, Mariela Coletta, Pablo Farías, Pablo Juliano, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Martín Lousteau, José Carlos Núñez, Esteban Paulon, Jorge Rizzotti, Gisela Scaglia, Juan Schiaretti, Alejandra Torres y María Inés Zigaran.