El PRO y la UCR buscan reeditar Juntos por el Cambio y negocian un nuevo interbloque

En vísperas de la sesión preparatoria, PRO, UCR y bloques aliados negocian un interbloque para competir con Provincias Unidas y los gobernadores del Norte.

El PRO busca aliarse con la UCR para disputar la tercera fuerza en el Congreso.

En la antesala de la sesión preparatoria de este miércoles, el PRO y la UCR aceleran negociaciones para conformar un interbloque que les permita posicionarse como tercera fuerza en la Cámara de Diputados. La jugada intenta anticiparse al reparto de comisiones y cargos, en un escenario legislativo sumamente fragmentado.

Los bancos que protagonizan este movimiento provienen del espacio que en su momento conformó Juntos por el Cambio, especialmente el PRO y la Unión Cívica Radical. Aunque disminuidos en número tras las elecciones y con la necesidad de preservar sus identidades partidarias, ambos sectores buscan reforzar su peso político tras dos años de acompañar de manera intermitente al oficialismo libertario.

La Libertad Avanza se fagocita al PRO Con La Libertad Avanza disputando la primera minoría con el peronismo, y con el fallido intento de conformar un interbloque LLA–PRO ya descartado, las fuerzas restantes comenzaron a explorar acuerdos que les permitan concentrar volumen legislativo y mejorar sus posiciones en el nuevo mapa parlamentario.

En esta estrategia, el PRO aspira a consolidarse con una bancada de 14 miembros , mientras que el radicalismo aportaría alrededor de seis diputados. A este armado buscan sumar también a legisladores del MID y a dos representantes de Producción y Trabajo, el espacio que responde al gobernador sanjuanino Marcelo Orrego.