El PRO y la UCR buscan reeditar Juntos por el Cambio y negocian un nuevo interbloque
En vísperas de la sesión preparatoria, PRO, UCR y bloques aliados negocian un interbloque para competir con Provincias Unidas y los gobernadores del Norte.
En la antesala de la sesión preparatoria de este miércoles, el PRO y la UCR aceleran negociaciones para conformar un interbloque que les permita posicionarse como tercera fuerza en la Cámara de Diputados. La jugada intenta anticiparse al reparto de comisiones y cargos, en un escenario legislativo sumamente fragmentado.
Los bancos que protagonizan este movimiento provienen del espacio que en su momento conformó Juntos por el Cambio, especialmente el PRO y la Unión Cívica Radical. Aunque disminuidos en número tras las elecciones y con la necesidad de preservar sus identidades partidarias, ambos sectores buscan reforzar su peso político tras dos años de acompañar de manera intermitente al oficialismo libertario.
Con La Libertad Avanza disputando la primera minoría con el peronismo, y con el fallido intento de conformar un interbloque LLA–PRO ya descartado, las fuerzas restantes comenzaron a explorar acuerdos que les permitan concentrar volumen legislativo y mejorar sus posiciones en el nuevo mapa parlamentario.
En esta estrategia, el PRO aspira a consolidarse con una bancada de 14 miembros , mientras que el radicalismo aportaría alrededor de seis diputados. A este armado buscan sumar también a legisladores del MID y a dos representantes de Producción y Trabajo, el espacio que responde al gobernador sanjuanino Marcelo Orrego.
Si estos números se consolidan, el interbloque podría superar en tamaño tanto a Provincias Unidas como al conjunto que promueven los gobernadores del Norte liderados por el salteño Gustavo Sáenz. La posibilidad de desplazar a esos espacios abre un nuevo frente en la pelea por convertirse en la tercera referencia parlamentaria del recinto.