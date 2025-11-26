La tensión entre libertarios y el PRO en la Legislatura porteña, retrasa una sesión clave

Tensiones entre el oficialismo y La Libertad Avanza impedirían la clásica sesión de fin de año en la Legislatura porteña . El debate se pasaría para el próximo 4 de diciembre. En busca de un acuerdo, hay conversaciones entre los libertarios y el PRO que, mientras no se confirme un acuerdo, impiden sumar los votos para la principal ley, el Presupuesto 2026 .

En principio la Legislatura porteña se preparaba para una clásica sesión de fin de año que concentra una cantidad de proyectos de todo tipo que buscan su aprobación antes del recambio de bancas.

Las iniciativas suelen ser variadas y en ocasiones obedecen a propuestas de legisladores que concluyen sus mandatos el próximo 10 de diciembre.

Se trata de una sesión maratónica la que se realizaría este jueves 27 de noviembre donde el mayor interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está puesto en la aprobación del Presupuesto para el 2026, la ley Tarifaria y el Código Fiscal.

El armado de los votos para la sanción de la principal norma que, requiere Jorge Macri para gestionar, además dará una pauta de cómo funcionará la alianza que se conformó para las elecciones de octubre pasado que borró la marca PRO del cuarto oscuro porteño. En cambio la elección de mayo pasado para renovar la mitad de las bancas locales (30) dio ganadora a La Libertad Avanza (LLA), en segundo lugar al peronismo y en tercero al PRO.

Como sea la composición actual, que cambiará el 10 de diciembre, no le permite a LLA y al PRO juntos tener quórum propio. Sin embargo, hubo una decisión del Gobierno porteño para sancionar las leyes económicas con la actual conformación, donde el oficialismo porteño ya conoce a sus aliados.

De esa manera en la Comisión de Presupuesto que preside Paola Michielotto (PRO) las iniciativas obtuvieron dictamen para llegar al recinto. En ese sentido, LLA llevó una serie importante de propuestas para rebajar tributos en su mayoría que el PRO analizó.

El problema en la aprobación está en el cuadro tarifario donde la oposición, básicamente el peronismo que es primera minoría en el recinto, también pidió modificaciones, como la eximición del pago de Ingresos Brutos a todos los monotributistas porteños.

Habrá que ver hasta dónde el proyecto puede sufrir modificaciones que representen una baja de ingresos en el Presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, Jorge Macri viene reclamando al Gobierno nacional el giro de la coparticipación que definió la Corte Suprema y al mismo tiempo los libertarios porteños proponen iniciativas para bajar impuesto en la Ciudad.

Otro proyecto a debatir

Otro proyecto que busca debatirse en la sesión de fin de ciclo es el que se refiere a la creación de un Servicio Penitenciario propio, un proyecto que elevó Jorge Macri en plenas conversaciones con el Gobierno nacional para el traspaso del mismo. Sin embargo, en las comisiones legislativas se debatió el proyecto del Ejecutivo pero conjuntamente con otros presentados como los del peronismo.

En ese sentido, la titular dela bancada de Unión por la Patria, Claudia Neira, explicó es sus redes sociales que "desde la Legislatura comenzamos a saldar una deuda pendiente para la autonomía de la Ciudad: estamos a pasos de aprobar una Ley para la creación de una Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social que, junto al proyecto de la Ley de Ejecución Penal, buscan reducir los índices de reincidencia y la creación de un sistema propio".

Es que "si bien restan modificaciones y la votación en la próxima sesión, esperamos que esta Ley sea un antes y un después para la reintegración de las personas privadas de su libertad", estimó la legisladora.

Esa será una norma de amplio consenso que permitirá a la gestión de Macri contar con herramientas propias en el momento del traspaso del servicio o de iniciar con presos que cometieron delitos que juzga la Ciudad.