San Isidro impulsa su plan para tener su policía propia

Ante más de 1500 vecinos reunidos en la Rendición de Cuentas y la presentación del Plan de Gobierno para los próximos 12 meses, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, anunció que el municipio buscará avanzar en la creación de una fuerza de seguridad propia, con respaldo legislativo provincial.

El anuncio de Ramón Lanús puso a la seguridad en el centro de la agenda municipal. Durante su exposición pública, el intendente afirmó que San Isidro impulsará la creación de una Policía Local propia, una iniciativa que, según explicó, depende de que la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancione una ley que habilite a los municipios grandes del conurbano a contar con esa herramienta.

“Estamos apostando a que la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancione la ley que nos permita a los municipios grandes del conurbano contar con policía propia”, sostuvo Lanús frente a los vecinos. En la misma línea, remarcó su postura política y de gestión sobre el tema: “Yo soy de los intendentes que quiere tener una policía local porque queremos hacernos cargo, y para eso es necesario tener una formación policial”.

El jefe comunal también dejó planteado cuál es, a su entender, el marco actual de responsabilidades. “La seguridad es responsabilidad provincial, pero no miramos para otro lado. No escondemos el culo a la jeringa. En San Isidro decidimos hacernos cargo. Cuidar al vecino es nuestra prioridad número uno”, expresó durante el acto.

En ese contexto, Lanús repasó una serie de acciones ya implementadas por el municipio para reforzar el sistema de prevención y respuesta. Entre los principales puntos, destacó la incorporación de 51 patrullas nuevas. De ese total, 33 fueron sumadas durante 2024 y otras 18 en 2025.

A eso se agregó, según detalló, un trabajo coordinado con la Provincia de Buenos Aires que permitió incorporar 130 patrulleros con presencia policial. De acuerdo con lo informado por el intendente, ese esquema busca garantizar que siempre haya una unidad a no más de cinco minutos de cualquier punto del partido.

Otro de los ejes mencionados fue la ampliación del sistema de videovigilancia. Lanús indicó que San Isidro alcanzará en 2026 un total de 2910 cámaras de seguridad, lo que equivale a 10 cada 1.000 habitantes. Con ese número, aseguró, el distrito quedará posicionado entre los municipios con mayor vigilancia del país.

Las cámaras, según explicó el municipio en la presentación, cuentan con tecnología de última generación. Entre sus capacidades figuran la clasificación automática de personas, vehículos y objetos; la configuración de patrones, horarios y conductas; y la detección de situaciones relevantes, como agrupamientos de personas, circulación nocturna inusual o motos con dos ocupantes, entre otras variables.

Patrulla Municipal y participación vecinal

Dentro del esquema actual de prevención, el intendente también subrayó el crecimiento de los recursos humanos vinculados a la vigilancia y el monitoreo. Actualmente, informó, San Isidro cuenta con 445 oficiales de la Patrulla Municipal. Ese total está compuesto por 300 oficiales de patrulla y 145 oficiales de monitoreo.

La estructura municipal se complementa con herramientas de participación ciudadana. En ese punto, Lanús destacó el programa Ojos en Alerta, al que ya están adheridos 22.000 vecinos. De acuerdo con los datos difundidos durante la presentación, en 2025 este sistema generó 8.388 alertas y permitió concretar 120 detenciones.

El dato fue presentado como parte de una estrategia que combina recursos tecnológicos, presencia territorial y colaboración de los vecinos. En el acto no se brindaron más precisiones sobre el detalle operativo de esas intervenciones, pero el municipio sí remarcó el volumen de participación ciudadana alcanzado por el programa.

Las dos apuestas centrales para 2026

Hacia el final de su exposición, Ramón Lanús anunció cuáles serán las dos grandes apuestas del municipio en materia de seguridad para 2026. La primera será la renovación del COM, el Centro de Operaciones Municipal. Según explicó, se construirá un nuevo centro que integrará el trabajo de la patrulla en el territorio con el monitoreo.

El objetivo de esa obra, de acuerdo con lo expresado por el intendente, será mejorar la velocidad de respuesta y optimizar el despliegue de recursos donde más se necesiten. A eso se sumará un refuerzo del área de Análisis del Delito, con la intención de anticipar dónde y cuándo puede ocurrir un hecho, identificar zonas de riesgo y asignar medios de manera más eficiente.

La segunda apuesta anunciada para 2026 será la incorporación de 225 pistolas no letales. Esas herramientas, según se informó, estarán destinadas a las patrullas municipales y apuntan a incapacitar sospechosos sin necesidad de utilizar armas de fuego. Con esa medida, el municipio busca aumentar la capacidad de acción de los oficiales en el territorio.

De este modo, el anuncio de una eventual Policía Local quedó enmarcado dentro de un paquete más amplio de medidas vinculadas al control, la prevención y la respuesta rápida. La propuesta, tal como fue presentada por Lanús, combina reclamo legislativo, inversión en equipamiento, ampliación del monitoreo, fortalecimiento de la patrulla y nuevas herramientas operativas para 2026. No se informaron, en la presentación compartida, plazos legislativos concretos ni detalles adicionales sobre el eventual diseño institucional de esa futura fuerza local.