Raúl Jalil rompió el bloque peronista en Diputados y La Libertad Avanza se quedará con la primera minoría

Tres diputados que responden a Raúl Jalil armaron un nuevo bloque en Diputados por fuera de Unión por la Patria

El gobernador de Catamarca Raúl Jalil finalmente rompió el bloque Unión por la Patria y armó Elijo Catamarca, con los tres diputados que le responden de forma directa. Con este nuevo desmembramiento del PJ, La Libertad Avanza se quedará con la primera minoría con 94 diputados y UP tendrá 93.

Desde temprano se avizoró este nuevo bloque en el Palacio Legislativo. En la previa de la jura de los 127 diputados electos, Germán Martínez, que será reelecto jefe del bloque de UP, convocó a sus diputados a una reunión en el despacho peronista del tercer piso. Y los catamarqueños pegaron el faltazo.

Jalil ya había anticipado que su intención era armar un bloque por fuera de UP, junto con el resto de los gobernadores , Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sánez (Salta) y Hugo Passalcqua (Misiones), que no están dispuestos a seguir con la línea que baja Cristina Kirchner desde San José 1111. Estos se reunieron la semana pasada pero no terminaron de llegar a un acuerdo.

Así, Jalil se anticipó a la jura de mañana e impulsó la creación del bloque Elijo Catamarca, junto con los tres diputados por Catamarca en los que él tiene terminal: Fernanda Ávila, Fernando Monguillot y Sebastián Noblega. La cuarta, Claudia Palladino, responde a Lucía Corpacci, la exgobernadora muy cercana a Cristina Kirchner, y seguirá dentro del bloque.

La Libertad Avanza se consolida como primera minoría La buena relación de Jalil con el Gobierno nacional es un factor ineludible a la hora de analizar la decisión del catamarqueño que no esperó a sus pares de Salta, Misiones y Tucumán para saltar del barco que Germán Martínez intenta enderezar. La decisión de este mandatario es un claro guiño al oficialismo que gozará de una mayoría para definir lugares en las comisiones y definir autoridades de la Cámara baja.