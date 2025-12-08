El plan de La Libertad Avanza para aprobar las reformas claves en el Congreso

Álvaro Martínez anticipó un verano legislativo intenso con las reformas de Javier Milei y confía en la unidad del oficialismo tras su explosivo crecimiento.

La agenda parlamentaria será intensa, anticipó el diputado Álvaro Martínez en MDZ Radio. Su bloque, fortalecido tras la renovación, enfrentará una segunda etapa de reformas. El legislador mendocino subrayó el crecimiento exponencial de La Libertad Avanza, que pasó de 40 a 95 bancas, lo que redefine la dinámica del Congreso.

Respecto al trabajo legislativo venidero, el diputado anticipó un período de actividad constante. "Vamos a tener un diciembre muy movido y probablemente un enero y febrero también movidos", aseguró, en referencia a las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo. Sobre los plazos, fue claro: "Estamos en sesiones extraordinarias… que sabemos que inician el 10 de diciembre, pero no sabemos cuándo van a finalizar".

Entre los proyectos prioritarios, mencionó el Presupuesto 2026, las reformas laboral y tributaria, y la modificación del Código Penal. Sobre el presupuesto, expresó confianza en su tratamiento: “No deberíamos tener mayor inconveniente, dado que logramos tener un dictamen de mayoría”. No obstante, reconoció que otros temas podrían demandar más discusión: “En esos temas… vamos a conocer las otras propuestas en comisiones, donde se van a dar unos debates interesantes… y ahí va a ser un poco más largo”.

Confianza en la unidad del bloque y vínculo con el PRO Consultado sobre los riesgos de fisura dentro de un bloque con orígenes políticos diversos, Martínez se mostró optimista: “Hoy veo un bloque que está muy consolidado… hoy no veo esa posibilidad de ningún tipo de fisura, estamos muy sólidos”. Atribuyó esta solidez al “norte que ha marcado el presidente” y al trabajo interno para “generar los vínculos, la confianza necesaria”.

Sobre su relación con el PRO, partido al que perteneció, el diputado fue enfático: “Mi vínculo con las autoridades del PRO es excelente”. En ese contexto, se refirió a la posibilidad de una alianza con el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Alasino, a quien definió como “un gran intendente” y “uno de los intendentes más transformadores”. Martínez afirmó que, en lo personal, vería “muy feliz” su incorporación a La Libertad Avanza: “Para mí es importante, me gusta tener los mejores al lado, así que sería buenísimo”.