Fotogalería: las postales que dejó la jura de los nuevos diputados en el Congreso de la Nación

de la Nación abrió sus puertas este miércoles a los 127 legisladores electos que prestaron su juramento antes de asumir su cargo el próximo 10 de diciembre. Cruces entre el oficialismo y la oposición, bajo la mirada del presidente Congreso y su círculo íntimo, que Javier Milei presenciaron la jornada desde uno de los balcones. Las imágenes de la jornada.
Las postales de la jura de los diputados en el Congreso
Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli en la Cámara de Diputados.
Juan Mateo Aberastain/MDZ
El exministro del Interior Lisandro Catalán en la jura de los nuevos diputados en el Congreso.
Juan Mateo Aberastain/MDZ
El saliente ministro de Defensa, Luis Petri, juró como diputado nacional por Mendoza.
Juan Mateo Aberastain/MDZ
El presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, juró como diputado nacional.
Juan Mateo Aberastain/MDZ
El primer candidato del peronismo en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, y otros diputados prestaron su juramento.
Juan Mateo Aberastain/MDZ
Sergio Palazzo y Nicolás Trotta en la Cámara de Diputados.
Juan Mateo Aberastain/MDZ
Karen Reichardt juró como diputada nacional de La Libertad Avanza.
Juan Mateo Aberastain/MDZ
Los dedos en V de Juan Grabois tras su jura como diputado nacional de Unión por la Patria.
Juan Mateo Aberastain/MDZ
Romina del Plá y Nicolás del Caño, los diputados de la Izquierda que juraron como diputados.
Juan Mateo Aberastain/MDZ