Fotogalería: las postales que dejó la jura de los nuevos diputados en el Congreso de la Nación

El presidente Javier Milei y su círculo íntimo en uno de los balcones. Debajo, 127 legisladores electos pronunciaron sus juramentos en el Congreso de la Nación.

Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni en uno de los balcones de la Cámara de Diputados, presenciando la jura de los legisladores electos.

El Congreso de la Nación abrió sus puertas este miércoles a los 127 legisladores electos que prestaron su juramento antes de asumir su cargo el próximo 10 de diciembre. Cruces entre el oficialismo y la oposición, bajo la mirada del presidente Javier Milei y su círculo íntimo, que presenciaron la jornada desde uno de los balcones. Las imágenes de la jornada.

Las postales de la jura de los diputados en el Congreso

Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli en la Cámara de Diputados.

El exministro del Interior Lisandro Catalán en la jura de los nuevos diputados en el Congreso.

El saliente ministro de Defensa, Luis Petri, juró como diputado nacional por Mendoza.

El presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, juró como diputado nacional.

El primer candidato del peronismo en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, y otros diputados prestaron su juramento.

Sergio Palazzo y Nicolás Trotta en la Cámara de Diputados.

Karen Reichardt juró como diputada nacional de La Libertad Avanza.

Los dedos en V de Juan Grabois tras su jura como diputado nacional de Unión por la Patria.

Romina del Plá y Nicolás del Caño, los diputados de la Izquierda que juraron como diputados.

