Fotogalería: las postales que dejó la jura de los nuevos diputados en el Congreso de la Nación

El Congreso de la Nación abrió sus puertas este miércoles a los 127 legisladores electos que prestaron su juramento antes de asumir su cargo el próximo 10 de diciembre. Cruces entre el oficialismo y la oposición, bajo la mirada del presidente Javier Milei y su círculo íntimo, que presenciaron la jornada desde uno de los balcones. Las imágenes de la jornada.