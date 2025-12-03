Presenta:
Milei y su núcleo duro en la jura: empezó la ceremonia
Milei y Santilli están en la jura de los nuevos diputados: el ministro busca acuerdos clave para la agenda legislativa del Gobierno

Javier Milei, junto con el ministro del Interior presencian la jura. Diego Santilli, tiene una participación activa en el Congreso Nacional durante la jura de los 127 diputados electos.

El presidente Javier Milei junto con el ministro del Interior está ésta tarde en el Congreso Nacional. Diego Santilli, es una presencia central este miércoles en el Palacio Nacional, en una jornada marcada por la jura de los 127 diputados nacionales electos el pasado 26 de octubre. El funcionario acompaña al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la presentación de los nuevos bloques parlamentarios y en el acto de asunción previsto para las 13 horas.

“Estará todo el día abocado a eso, con reuniones en el Congreso, y mañana a las 12 recibirá a Jorge Macri en Casa Rosada”, informaron desde su entorno, en referencia a la agenda que Santilli mantiene desde su llegada al Ministerio del Interior.

El desembarco del ministro en el Parlamento se da en un contexto político clave: La Libertad Avanza (LLA) superó a Unión por la Patria en número de diputados, logrando posicionarse como la primera minoría en la Cámara baja. Este nuevo equilibrio legislativo permitirá al oficialismo exhibir su fortalecida representación en la sesión preparatoria donde jurarán los nuevos legisladores.

Karina Banfi habló de una "crisis de liderazgo" en la UCR y armará un monobloque en Diputados

La diputada radical Karina Banfi cuestionó el rumbo interno del espacio y afirmó que “el radicalismo tiene una crisis de liderazgo”, al remarcar que quienes quieran conducir el partido “necesitan articular con la Provincia de Buenos Aires”. Sostuvo que la discusión no pasa por nombres sino por “un método” y que, en ese esquema, “es muy difícil entonces encontrar el lugar que debe tener la PBA en el radicalismo”.

En ese marco, Banfi explicó que “no encontré lugar en el deshilachado bloque para mi representación de la provincia” y confirmó su decisión: “Seré un monobloque y veré dónde nos integramos en algún interbloque”.

Gisela Scaglia, vicegobernada de Santa Fe, asumirá como jefa de bloque de Provincias Unidas

Gisela Scaglia, vicegobernadora de la provincia de Santa Fe y nueva diputada nacional por la provincia, juró por "la invencible provincia de Santa Fe". Scaglia será la jefa de bloque del nuevo interbloque de Provincias Unidas, comandado por los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora.

El bloque disputó hasta último momento el lugar de tercera fuerza y finalmente incorporó a los diputados de Encuentro Federal, Miguel Pichetto y Nicolás Massot.

Luis Petri realizó el juramento ante la presencia de Carlos Presti, su sucesor

El exministro de Defensa y nuevo diputado nacional en representación de la provincia de Mendoza Luis Petri, juró como nuevo integrante de la cámara baja, luego de su jura, también se dirigió al Presidente.

En el recinto se encuentra su reemplazante en la cartera de Defensa, el general Carlos Alberto Presti.

Luis Petri juró como diputado.

Juró Virginia Gallardo

Virginia Gallardo, electa por Corrientes, prestó su juramento como flamante diputada libertaria. Tras jurar, saludó a Javier Milei.

Cruce entre Lilia Lemoine y Myriam Bregman

Miryam hizo una jura larga, en contra del genocidio en Gaza, por las mujeres, por el socialismo, por los 30 mil desaparecidos, por la lucha de los trabajadores. En ese contexto, la legisladora del FIT mantuvo un cruce con la libertaria Lilia Lemoine.

La oposición hizo alusión a los 30 mil desaparecidos

Alusiones a los 30 mil desaparecidos y la libertad de CFK. Las juras de los nuevos legisladores por la provincia de Buenos Aires terminó con el protocolo para Agustín Trotta, Sergio Palazzo y Hugo Yasky.

Escandalosa frase de una diputada libertaria contra Jorge Taiana

"Viejo asesino", así se refirieron desde el bloque libertario a Jorge Taiana en el momento de la jura del legislador por la provincia de Buenos Aires

Marita Vázquez, legisladora de Unión por la Patria por el espacio Principios y Valores, al momento de su jura, mencionó al exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, lo que le valió un cruce con la diputada libertaria Lilia Lemoine

Juan Grabois encaró a Milei

A su turno, el diputado entrante por Fuerza Patria Juan Grabois, antes y después de su jura, se dirigió al palco en el que se encuentran Javier Milei y su herman, y los señaló con los dedos en V.

Empezó la jura en la Cámara de Diputados

Comenzó la ceremonia de jura en la Cámara de Diputados. En este marco, los primeros cruces entre los bloques de Unión por la Patria y La Libertad Avanza no se hicieron esperar.

Mirá el video: la llegada de Javier Milei al Congreso

Milei llegando al Congreso

La estrategia política de Santilli en el Congreso

Más allá de la ceremonia, Santilli lleva adelante una tarea estratégica: construir acuerdos que permitan al Gobierno avanzar con su agenda legislativa en la segunda mitad del mandato. La Casa Rosada aspira a aprobar proyectos centrales como:

  • Presupuesto 2026,

  • Reforma laboral,

  • Reforma del Código Penal,

  • Reforma tributaria,

  • y otros cambios estructurales que requieren mayorías especiales.

Para lograr esas metas, el ministro trabaja de manera coordinada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una doble vía: diálogo con gobernadores para asegurar apoyos en las provincias y negociación directa con los distintos bloques del Congreso.

Bajo esta lógica, Santilli mantiene encuentros semanales con mandatarios provinciales. El pasado jueves, según adelantaron fuentes oficiales, avanzó en reuniones vinculadas al armado legislativo y este viernes se reunirá con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. Además, este jueves recibirá en Casa Rosada al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para seguir alineando la estrategia política nacional.

