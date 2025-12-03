Milei y Santilli están en la jura de los nuevos diputados: el ministro busca acuerdos clave para la agenda legislativa del Gobierno

Live Blog Post

Karina Banfi habló de una "crisis de liderazgo" en la UCR y armará un monobloque en Diputados

La diputada radical Karina Banfi cuestionó el rumbo interno del espacio y afirmó que “el radicalismo tiene una crisis de liderazgo”, al remarcar que quienes quieran conducir el partido “necesitan articular con la Provincia de Buenos Aires”. Sostuvo que la discusión no pasa por nombres sino por “un método” y que, en ese esquema, “es muy difícil entonces encontrar el lugar que debe tener la PBA en el radicalismo”.

En ese marco, Banfi explicó que “no encontré lugar en el deshilachado bloque para mi representación de la provincia” y confirmó su decisión: “Seré un monobloque y veré dónde nos integramos en algún interbloque”.