Reforma laboral: qué es el "banco de horas" que propone el Gobierno nacional

El proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional incluye, entre sus puntos más sobresalientes, la introducción del llamado régimen de banco de horas. Este sistema impacta sobre un aspecto clave en la organización del trabajo vigente: las horas extra .

El banco de horas tomó relevancia tras su reciente implementación en Grecia y motivó el análisis de los especialistas y del Gobierno nacional a tal punto que, finalmente, se transformó en uno de los principales ítems de la iniciativa que será enviada al Congreso.

El borrador más actualizado del Proyecto de Ley de Modernización Laboral abre la puerta a la posible desaparición del régimen tradicional de horas extra a través de la posibilidad de que empleadores y trabajadores realiceen acuerdos escritos para establecer un régimen específico.

El gobierno de Javier Milei busca establecer el régimen de "banco de horas" en la reforma laboral que enviará al Congreso. Foto: Presidencia

En esa negociación entre partes, la "voluntariedad" pasaría a ser un requisito indispensable para definir la letra chica de una nueva forma de registrar, compensar y pactar la distribución del tiempo más allá de la jornada convencional.

En paralelo, la norma impulsada por el Gobierno exige que se lleve a cabo un método de control fehaciente y verificable para el registro de las horas trabajadas y aquellas en las que el operario se encuentre a disposición.

En qué consiste el banco de horas

En concreto, el banco de horas implica que las partes involucradas en la negociación puedan optar por sistemas flexibles para la compensación de la jornada, siempre que se respete la legislación vigente sobre períodos mínimos de descanso diario y semanal, y que se garantice la protección e interés del trabajador.

De esta manera, el único techo horario será el respeto a los descansos legales de 12 horas entre jornada y jornada y 35 horas semanales. Esta condición es central para evitar que el banco de horas derive en sobrecargas que luego terminen judicializadas, uno de los puntos que el Ejecutivo busca evitar.

Cómo podría funcionar el banco de horas

Si se implementa, el banco de horas podría modificar la dinámica cotidiana en los sectores marcados por la demanda, como el comercio, turismo, o servicios estacionales, entre otros. Es decir, en los tipo de trabajos donde los picos de actividad generan horas extras frecuentes.

Por ejemplo, el proyecto propone que un trabajador pueda sumar más horas en días de alta carga laboral y luego compensarlas con francos adicionales o jornadas más cortas en momentos de baja demanda.

De esta manera, el pago de las horas adicionales dejaría de encuadrarse bajo el esquema legal actual que prevé recargos del 50% o 100%, ya el plus por las horas extraordinarias dentro del banco de horas sería menor que el régimen tradicional.

Bajo este panorama, el banco de horas se perfila como uno de los cambios más disruptivos del proyecto oficial. Su implementación podría alterar de manera profunda la lógica de compensaciones y tiempos de trabajo, abriendo una etapa de mayor flexibilidad, pero también de tensiones sobre derechos adquiridos, en un contexto de fuerte debate político y de confrontación con los sindicatos.