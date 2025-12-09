Luis Caputo se refirió a la reforma laboral y se ilusiona con US$ 1.000 millones en la licitación de mañana

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la reforma laboral. También se mostró optimista respecto a la licitación del miércoles.

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que es "importante" que salga la reforma laboral, proyecto que el oficialismo enviará en las próximas horas al Congreso. A su vez, el funcionario se mostró optimista respecto a la licitación del Bonar 29N que se llevará a cabo mañana.

En el marco de su discurso en el evento organizado por el grupo financiero IEB, Caputo expresó que su objetivo es conseguir "aproximadamente US$ 1.000 millones a una tasa por debajo del 9%" en la licitación del miércoles del Bonar 29N, con el cual el equipo económico busca financiamiento para hacerle frente a los vencimientos de enero que ascienden a US$ 4.200 millones.

El titular del Palacio de Hacienda afirmó que "Argentina tiene un potencial de comprimir enormemente el riesgo país", en el evento donde fue entrevistado por el presidente del grupo IEB, Juan Ignacio Abuchdid.