Con faltazo de la CGT, el Consejo de Mayo se reúne por última vez para presentar las reformas que irán al Congreso

Tras meses de trabajo, el Consejo de Mayo se reunirá por última vez este martes desde las 13.30 en la Casa Rosada para presentar el documento final con las principales iniciativas que servirán de base para que el Gobierno eleve al Congreso de la Nación. La CGT , la gran ausente de la jornada en medio de las disputas por la reforma laboral , una de las batallas que se avecina en las sesiones extraordinarias.

El temario que envió el Poder Ejecutivo se oficializó esta madrugada e incluye el Presupuesto 2026, la Ley de inocencia fiscal -popularmente conocida como dólares del colchón- la modernización laboral, las modificaciones a la Ley de Glaciares para impulsar las actividades mineras, la reforma del Código Penal y un proyecto denominado "Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria", destinado a prohibir la emisión para cubrir el déficit.

Varios de esos temas se discutieron en las reuniones mensuales del Consejo de Mayo, que este martes celebrará su último encuentro para presentar el documento final con los puntos trabajados, la discusión respecto de cada uno y un anexo con los proyectos redactados para llevar al Parlamento.

El objetivo del texto final es abordar los diez puntos incluidos en el Pacto de Mayo que Javier Milei firmó con 19 gobernadores el 9 de julio de 2024 en la Casa de Tucumán. El temario es amplio y va desde la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable y la reducción del gasto público en torno al 25% del PBI hasta reformas educativa, tributaria, laboral y previsional. La letra del Pacto también incluía la rediscusión de la coparticipación federal, el compromiso a avanzar en la explotación de recursos naturales y la apertura al comercio internacional.

"Algunos de los puntos tienen más de una propuesta, pero no todas las propuestas tienen un texto de proyecto de ley correspondiente", explicó a MDZ un funcionario que colaboró con la redacción de las iniciativas. "Son más de 300 páginas con las reformas", agregó otra fuente cercana al Consejo.

El documento final incluirá las iniciativas que Javier Milei acordó con 19 gobernadores en el Pacto de Mayo el 9 de julio de 2024 en Tucumán.

Por su extrema complejidad y sensibilidad política y social, algunos de los puntos del Pacto de Mayo finalmente no fueron abordados por el Consejo de Mayo, como por ejemplo la reforma del sistema jubilatorio y el sistema de coparticipación de impuestos que determina cómo se distribuyen los fondos para las provincias. Para el Gobierno, son temas muy delicados que podrían alterar el frágil orden político que ha logrado construir desde el triunfo electoral y decidieron posponerlos hasta un eventual segundo mandato. En cambio, puntos como la reforma educativa serán dejados para más adelante y podrían discutirse en 2026.

Sin embargo, temas calientes como la reforma laboral sí quedaron plasmados en el documento, pero no sin generar tensiones hacia adentro del Consejo y del propio Gobierno. En la última reunión, Gerardo Martínez, el representante de la CGT en la mesa de discusión multisectorial, se marchó manifestando su disconformidad con los planteos de Federico Sturzenegger, el principal adversario de los gremios en el Ejecutivo, y adelantó que la CGT no acompañaría el proyecto.

federico sturzenegger Federico Sturzenegger, el gran antagonista de los gremios en la discusión por la reforma laboral. Archivo

El tironeo por las cuotas solidarias y la ausencia de la CGT

La central obrera tiene varias objeciones a la iniciativa que busca llevar adelante el oficialismo, pero la gran discusión gira en torno a una de las principales cajas que financian a los sindicatos: las cuotas solidarias. Se trata de aportes pactados con los empresarios dentro de los convenios colectivos de trabajo que se descuentan automáticamente del recibo de sueldo de los trabajadores, estén o no afiliados al gremio, con el argumento de que estos también se benefician del convenio, el cierre de paritarias y las negociaciones por condiciones laborales que hacen los gremios.

La limitación de estos "peajes", como los llama Sturzenegger, ya había sido incluida en el capítulo laboral del DNU 70, donde se habilitaba ese pago a los sindicatos “sólo si existía un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”. Ese punto fue uno de los principales focos del rechazo de la CGT, que impulsó su impugnación en la Justicia. El Gobierno volvió a traer ese punto en el borrador de la Ley Bases aprobado a fines de abril de 2024, pero fue eliminado del texto por la presión sindical para conseguir el consenso necesario para su sanción.

Este debate volvió a cobrar protagonismo en las últimas semanas, donde un sector del Gobierno encabezado por Sturzenegger puja por volver a cargar contra las fuentes de financiamiento de los sindicatos, mientras que otra ala de la Rosada que incluye al asesor presidencial Santiago Caputo ha insistido con negociar concesiones con la CGT para garantizar la paz social y la aprobación de la reforma en el Congreso. Por estas horas, este era el punto de vista que se imponía en el Gobierno.

"El espíritu de la ley es sentar la base para que el empresariado pueda contratar gente y el empleado acceder al laburo de calidad, no es presentar un proyecto invotable solamente para romper a los sindicatos", explicó una voz del ala dialoguista a este medio que recalcó la existencia de canales subterráneos entre la central obrera y la Casa Rosada. Fuentes cercanas al presidente Javier Milei también destacaron su buena relación con el titular de la Uocra.

Gerardo Martínez, en diálogo con MDZ Gerardo Martínez, el representante de la CGT en el Consejo de Mayo, pegará el faltazo al último encuentro del organismo. MDZ

Aún así, en una muestra de disconformidad pública con el texto, la CGT decidió pegar el faltazo y Gerardo Martínez no estará presente en la presentación del documento final. Sin embargo, ese rechazo fue relativizado cerca de otro de los integrantes del Consejo de Mayo.

"El documento está cerrado desde el viernes. Es cierto que lo que mas costó cerrar fue lo laboral, pero el documento final ya lo tienen todos los miembros del Consejo y contiene las nombres de todos los integrantes", remarcaron a MDZ. "Van a constar las disidencias", aclaró otra fuente al tanto de la redacción.

Mesa política, la última foto y posibles anuncios

Así, el Consejo de Mayo tendrá su última foto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a la cabeza, junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada (UCR), por la Cámara Alta; el diputado Cristian Ritondo (PRO), por la Cámara Baja; y el titular de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

Tras el encuentro del consejo, Adorni evalúa la posibilidad de llevar adelante una conferencia de prensa para presentar oficialmente todas las iniciativas que impulsa el Gobierno para las sesiones extraordinarias, que se extenderán en su primera etapa del 10 al 30 de diciembre. Su aparición se definirá tras la cumbre.

En la previa, el portavoz participó de un nuevo encuentro de la mesa política del Gobierno junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la flamante jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el armador nacional de La Libertad Avanza y mano derecha de Karina Milei, Eduardo 'Lule' Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

El objetivo del encuentro, planificar la estrategia legislativa para garantizar el éxito de las reformas en el Congreso, una tarea que ha puesto en marcha a todos los operadores de todos los rangos de la Casa Rosada.

Para colaborar con la tarea, Sturzenegger tiene previsto para esta tarde hacer uso de su experiencia como docente para encabezar a las 19 una reunión con diputados y senadores en el Congreso para explicarles en profundidad los proyectos que luego deberán defender en el recinto. El Gobierno tiene claras cuáles son sus prioridades y no aceptará un resultado que ponga en duda el rumbo marcado por el presidente, que sigue la agenda desde Noruega, donde participará de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.