Reforma laboral: el ambicioso proyecto del Gobierno que reconfigura el trabajo en Argentina

El Gobierno Nacional avanza en las últimas correcciones de su ambicioso proyecto de Modernización Laboral, un paquete normativo de casi dos centenares de artículos que reconfigura el corazón de la Ley de Contrato de Trabajo argentina .

El texto, que el Gobierno planea enviar al Congreso en los próximos días, circula desde hace semanas entre legisladores y asesores técnicos, y constituye la apuesta más extensa del oficialismo por rediseñar el marco laboral vigente desde la década del setenta.

La propuesta se presenta como una actualización largamente postergada. Funcionarios cercanos al diseño del proyecto suelen justificarla bajo un mismo diagnóstico: la arquitectura regulatoria del país responde a un mercado que ya no existe. En esa línea, el nuevo artículo 4 redefine la noción de trabajo, incorporando una referencia explícita al carácter productivo y creativo de la actividad humana.

Esa mirada, más antropológica que jurídica, revela la voluntad del Ejecutivo de reconstruir el contrato laboral sobre bases conceptuales distintas a las tradicionales.

Otro frente sensible aparece en la delimitación del alcance de la ley. El artículo 2 excluye de manera taxativa a empleados públicos, personal doméstico, trabajadores agrarios, contratistas civiles o comerciales, profesionales independientes y, de manera explícita, a quienes operan mediante plataformas digitales. La decisión, que promete controversia, busca recortar la presunción de dependencia en un mercado crecientemente híbrido, donde el límite entre autonomía y subordinación se vuelve difuso.

En sintonía con ese objetivo, el artículo 23 restringe la presunción de relación laboral en situaciones donde existan facturas o contratos de obra. El Gobierno considera este punto clave para ofrecer previsibilidad a empresas y profesionales; los sindicatos, en cambio, lo leen como el inicio de un proceso de deslaboralización gradual.

El impacto de la reforma laboral

El rediseño institucional también ocupa un lugar relevante. El proyecto asigna a la recién creada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la responsabilidad de concentrar la registración laboral, desplazando facultades que históricamente pertenecieron al Ministerio de Trabajo. La Casa Rosada interpreta el cambio como un paso hacia la simplificación administrativa; los gremios, como un movimiento para recentralizar la fiscalización en un organismo con lógica predominantemente recaudatoria.

La digitalización completa de libros, recibos y certificaciones se incorpora como complemento operativo. El Gobierno promete que el cierre de la relación laboral se transformará en un proceso enteramente digital, con certificados de aportes emitidos en línea.

Indemnizaciones: un rediseño con efectos políticos

La parte más voluminosa del borrador es también la más cargada de consecuencias políticas: la reforma del sistema de indemnizaciones. La propuesta establece un cálculo basado en un mes de sueldo por año trabajado, con topes vinculados al salario promedio del convenio correspondiente y un piso del 67% de esa base. La definición de qué conceptos integran la “mejor remuneración mensual, normal y habitual” se vuelve central, ya que excluye pagos no mensuales y redefine qué se considera habitual.

El texto habilita, además, la posibilidad de reemplazar el esquema tradicional por un fondo de cese laboral negociado en convenios colectivos, replicando modelos sectoriales como el de la construcción. Esa lógica se profundiza con la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un aporte del 3% de la masa salarial y destinado a cubrir despidos y preavisos. Aunque el Gobierno lo describe como una herramienta para estabilizar costos, algunos gremios lo observan como un paso intermedio hacia la eliminación progresiva de las indemnizaciones individuales.

Beneficios, remuneración flexible y nuevas modalidades

El proyecto también aborda la estructura remunerativa. Reafirma que ciertos beneficios, gastos médicos, ropa de trabajo, servicios de cuidado o alimentación, quedan fuera del salario y, por lo tanto, exentos de cargas. A su vez, habilita el uso de componentes retributivos variables sin derecho adquirido, una innovación que profundiza la flexibilidad salarial y que, para algunos expertos, podría alterar la lógica de los acuerdos paritarios tradicionales.

En materia de modalidades, actualiza el esquema de trabajo a tiempo parcial, habilita el uso voluntario de horas suplementarias y permite que los convenios definan porcentajes máximos de personal bajo este formato. Uno de los cambios más notorios es la formalización del banco de horas, que permite compensar extraordinarias de manera pactada y escrita. Para el oficialismo, se trata de una adaptación al funcionamiento real de sectores dinámicos; para los sindicatos, de una vía indirecta hacia la desregulación de la jornada.

Enfermedades, certificaciones y litigios

El Gobierno también busca intervenir en uno de los terrenos más conflictivos del régimen laboral: las licencias por enfermedad. El proyecto exige certificados digitales y crea un mecanismo de Junta Médica en caso de divergencias, con la posibilidad de recurrir a organismos privados. En paralelo, actualiza la fórmula de actualización de créditos laborales, vinculándolos a la inflación oficial más un 3% anual, un esquema que según especialistas podría quedar por detrás de la evolución real de precios.

En el plano judicial, la reforma intenta acotar los honorarios profesionales, fijando un techo del 25% de la sentencia para la primera instancia y límites a los pactos de cuota litis. También obliga a que todo pago se realice por transferencia a la cuenta sueldo, en un esfuerzo por reducir intermediarios y litigios.

Una reforma que buscará ser presentada como un hito

El Gobierno anticipa que acompañará el envío del proyecto con un mensaje político contundente: que se trata de la revisión más profunda del sistema laboral en cinco décadas. La apuesta es audaz en un país donde la legislación laboral constituye un terreno simbólicamente cargado y políticamente inflamable. Funcionarios del área insisten en que la reforma permitirá ordenar un mercado fragmentado y reducir la litigiosidad crónica que desalienta el empleo formal.

La oposición, mientras tanto, calibra su reacción. El proyecto toca intereses sindicales, empresariales y profesionales, y se insertará en un Congreso con una dinámica ya tensionada por otros debates estructurales. Los gremios analizan el texto con atención quirúrgica y no descartan medidas de fuerza, aunque aguardan el documento final antes de fijar una postura unificada.

Si el Ejecutivo concreta su plan de enviar la iniciativa la próxima semana, el Parlamento estará ante una de las discusiones más densas y políticamente costosas de fin de año. En un país donde el mercado laboral combina informalidad persistente, tecnología inestable y sindicatos poderosos, el debate promete mucho más que una reforma: será una prueba de fuerza institucional.