Calendario escolar de la DGE: cuándo empezarán y terminarán las clases en 2026 Mendoza

La DGE definió el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026, es decir que ya se sabe cuándo empezarán y terminarán las clases el año que viene. "Este cronograma reafirma el histórico diferencial de media hora diaria en la jornada escolar, superando las 800 horas anuales en Primaria. También se detallan las últimas fechas del cierre del ciclo 2025", indicaron desde la cartera de Educación.

La resolución de la Dirección General de Escuelas (DGE) no solo establece los 190 días de clase, sino que también garantiza una carga horaria piso superior a la exigida a nivel nacional (que es de 760 horas para Primaria y 900 para Secundaria), debido a que la jornada escolar en Mendoza es media hora más extensa que en el resto del país.

Lo dispuesto establece las siguientes cargas horarias mínimas garantizadas para el ciclo 2026:

El cronograma oficial marca las fechas centrales para el ciclo lectivo 2026: las clases comenzarán el 25 de febrero y se extenderán hasta el 30 de noviembre. Las vacaciones de invierno serán del 6 al 17 de julio.

Para los Institutos de Nivel Superior, el cronograma de actividades se establece de la siguiente manera:

El calendario escolar 2026 marca la fechas más importantes del año.

Inicio de Actividades Académicas/Gestión: 9 de febrero.

Inicio del Cursado Regular: 25 al 31 de marzo.

Finalización Primer Cuatrimestre: 29 de junio al 3 de julio.

Inicio Segundo Cuatrimestre: 10 de agosto.

Finalización Segundo Cuatrimestre: 16 al 20 de noviembre.

Cierre del Ciclo Lectivo 2025: Últimas Instancias que quedan por delante

Mientras se planifica el próximo año, las escuelas ya transitan las últimas etapas del presente ciclo.

Finalización para estudiantes sin pendientes: Los estudiantes de todos los niveles que hayan aprobado sus espacios curriculares finalizarán el cursado del ciclo lectivo 2025 el viernes 5 de diciembre.

Períodos de Intensificación/Recuperación: Para los estudiantes con espacios pendientes de aprobación, el período de intensificación se extenderá:

Primario, Especial y Secundario: Del 9 al 19 de diciembre.

Jóvenes y Adultos: Del 1 al 12 de diciembre (para exámenes complementarios).

El cursado finaliza el 19 de diciembre para los estudiantes con procesos pendientes.

Actividad Docente y Directiva:

Las Jornadas Institucionales de cierre serán el lunes 22 de diciembre, dando por terminada la actividad docente de este ciclo.

Los equipos jerárquicos (directores y supervisores) finalizarán sus actividades el martes 23 de diciembre.