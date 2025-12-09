Alerta por tormentas "fuertes", granizo y ráfagas de hasta 80 Km/h: en qué zonas de Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este miércoles en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este miércoles 10 de diciembre por tormentas de variada intensidad en distintas zonas de Mendoza, sobre todo el sur y el este.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en General Alvear, San Rafael, Santa Rosa, Lavalle, San Martín, La Paz y el este de Las Heras. “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h”, indicaron.

alerta tormentas miércoles El SMN emitió un alerta por tormentas para este miércoles en el sur y este de la provincia. Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

Así estará el tiempo en Mendoza este miércoles 10/12 Viento: circulación de viento leve de norte a sur entre las 13 y las 20 en zonas Este, Sur y Valle de Uco. Viento Zonda leve localizado en Malargüe y Sur de Malargüe, desde las 15 hasta las 20. Posteriormente, viento leve del sur desde las 21 en zona Sur y alrededor de las 23 en zonas Norte y Este, hasta las 3 del jueves, con intensidad de leve a moderada.

Alta Montaña: despejado por la mañana. A partir de las 15, seminublado en la zona Sur. No se observan precipitaciones. El pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, en tanto, anunció una jornada calurosa y algo nublada, con tormentas aisladas hacia la noche y vientos moderados del noreste. La mínima esperada es de 19ºC y la máxima de 34ºC.