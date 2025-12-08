Alerta por "lluvias persistentes y tormentas": qué zonas de Mendoza se verán afectadas, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este martes. Se anticipan ráfagas de hasta 70 Km/h y ocasional caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este martes 9 de diciembre por tormentas en distintas zonas de Mendoza, que se presentarían durante la noche.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en General Alvear, San Rafael, Malargüe y todo el este provincial: “El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos; ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h”, detallaron.

Además, indicaron que "se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual".

Así estará el tiempo este martes en Mendoza

Viento: posible circulación de viento Zonda leve entre las 15:00 y las 20:00 hs., afectando Malargüe y el sur de ese departamento. En paralelo, viento leve del sur desde las 19:00 hs. hasta la 01:00 hs. del miércoles, principalmente en la zona Sur y zona Este.

Nubosidad: amanecer seminublado en zona Sur. Inicio de convección a partir de las 16:00 hs. en zona Sur, extendiéndose hacia la noche al Valle de Uco y luego al Gran Mendoza, con cielo parcialmente nublado hacia la medianoche. Probabilidad de tormentas moderadas en la noche en el Valle de Uco.

Alta Montaña: seminublada en zona Sur y Central durante el día, tornándose despejada desde las 17:00 hs. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, será una jornada algo nublada con ascenso de la temperatura y tormentas aisladas hacia la noche. Además, se prevén precipitaciones en cordillera. La mínima esperada es de 17ºC y la máxima de 34ºC