Se mantiene el alerta por tormentas y granizo en Mendoza: hubo 55 incidentes en la noche por las lluvias intensas
Defensa Civil mantiene la alerta naranja para Gran Mendoza y Valle de Uco, y advierte por la caída de granizo.
Mendoza inicia este domingo bajo alerta meteorológica, luego de una jornada de inestabilidad que dejó un saldo de 55 novedades reportadas por las defensas civiles municipales, principalmente por cortes de luz y daños en la infraestructura.
La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene la prevención y el monitoreo permanente, advirtiendo por la persistencia de las tormentas y la probabilidad de granizo.
Te Podría Interesar
La alerta oficial se extiende al Gran Mendoza y el Sur
A las 7 de este domingo, las autoridades de la provincia actualizaron los niveles de alerta por el mantenimiento de las condiciones de inestabilidad:
Alerta Naranja (Alto Riesgo): Rige para Cordillera y Precordillera del Centro y Norte provincial, Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este. La Dirección de Defensa Civil emitió esta alerta desde la noche del sábado, indicando la posibilidad de que se incrementen las tormentas durante la madrugada y la mañana. Las precipitaciones son de intensidad moderada a fuerte, y no se descarta la caída de granizo.
Alerta Amarilla: Continúan las condiciones de lluvias y tormentas en la zona baja de San Rafael y General Alvear, donde tampoco se descarta la caída de granizo.
Alerta SMN: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también emitió una alerta naranja por tormenta para toda la provincia, con excepción de la zona sur que está con alerta amarilla.
Fuertes lluvias nocturnas y consecuencias inmediatas
El informe de Radar San Martín detalla que la inestabilidad comenzó al mediodía del sábado y se intensificó notablemente durante la noche y la madrugada:
-
Focos intensos: La actividad se concentró en la Alta Montaña (Potrerillos, Vallecitos, El Salto), donde se reportaron lluvias abundantes. En la madrugada, se registraron núcleos de lluvias intensas en la zona Este (San Martín, Junín y Rivadavia).
Incidentes: El relevamiento de la base COR arrojó un total de 55 novedades hasta las 07:00 hs.
-
Cables y cortocircuitos: Maipú (12), Guaymallén (9), Ciudad (4) y Luján (2).
Daños en Las Heras: 19 filtraciones de techo en Uspallata y 4 aludes sobre la Ruta Nacional N° 7.
-
Pronóstico: descenso de temperatura y nevadas
La Oficina de Vigilancia Meteorológica de Mendoza indicó que, además de las tormentas aisladas, se espera un fuerte descenso de la temperatura.
Máxima y mínima: el pronóstico marca una máxima de 20°C y una mínima de 15°C para el día.
Alta montaña: se esperan precipitaciones y nevadas aisladas.