Se mantiene el alerta por tormentas y granizo en Mendoza: hubo 55 incidentes en la noche por las lluvias intensas

Alerta Naranja (Alto Riesgo): Rige para Cordillera y Precordillera del Centro y Norte provincial, Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este. La Dirección de Defensa Civil emitió esta alerta desde la noche del sábado, indicando la posibilidad de que se incrementen las tormentas durante la madrugada y la mañana. Las precipitaciones son de intensidad moderada a fuerte, y no se descarta la caída de granizo.