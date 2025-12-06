Alerta naranja: qué se espera para las próximas horas en Mendoza

Desde Defensa Civil emitieron un alerta naranja para las próximas horas por la probabilidad de tormentas.

Se cumplió el pronóstico climático y en varias zonas de la provincia de Mendoza hubo lluvias aisladas y descenso de la temperatura. Pero las alertas por tormenta siguen vigentes y hay alarma por lo que suceda en las próximas horas y en la jornada de este domingo.

La Dirección de Defensa Civil de la provincia emitió un alerta naranja a las 19 de este sábado por la posibilidad de que se incrementen las tormentas durante la madrugada y la mañana del domingo. "Precipitaciones con intensidad moderada a fuerte, en cordillera y precordillera del centro y norte provincial, Valle de Uco, Gran Mendoza y zona este", indicaron. De hecho, no se descarta la caída de granizo.

También emitieron un alerta amarillo por la probabilidad de que se produzcan precipitaciones durante la mañana del domingo, afectando principalmente a la zona baja de San Rafael y General Alvear. Tampoco descartan la caída de granizo allí.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también emitieron una alerta amarilla por tormenta para toda la provincia menos el sur llano.

Por su parte, la Oficina de Vigilancia Meteorológica de Mendoza indicó que para lo que resta del día se espera una nubosidad variable con tormentas aisladas. Para mañana, aguardan exactamente lo mismo y con un fuerte descenso de la temperatura. Pronostican una máxima de 20°C y una mínima de 15°C.