Anmat prohibió productos médicos y de limpieza por graves irregularidades

La Anmat informó en el Boletín Oficial nuevas disposiciones que modifican la comercialización de productos y establece cambios de aplicación inmediata.

La resolución de la Anmat fue detallada en el Boletín Oficial este martes.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió dos disposiciones en las que ordenó la prohibición de uso, comercialización y distribución de distintos productos médicos y domisanitarios en todo el país.

Las medidas, anunciadas en el Boletín Oficial, se tomaron luego de inspecciones que revelaron faltas graves a la normativa vigente, incluyendo la presencia de artículos sin registro sanitario, sin trazabilidad y con origen desconocido.

Puntas de Shaver ilegítimas y un sumario sanitario a una firma marplatense Una de las disposiciones alcanza a puntas de shaver de las marcas Smith & Nephew y Stryker. El organismo detectó más de 300 unidades sin datos de importador responsable, sin registro ante Anmat y, en algunos casos, vencidas desde hace más de una década. Todos los productos estaban almacenados en un local de Mar del Plata perteneciente a la firma Tecnoprot. Anmat determinó que no es posible garantizar la calidad ni la seguridad de estos insumos, por lo que dispuso su prohibición y el inicio de un sumario sanitario.

Anmat: fuerte sanción a Grupo Jac S.A. por productos domisanitarios no declarados La segunda disposición involucra a la empresa Grupo Jac S.A., ubicada en el partido de Malvinas Argentinas. Durante una verificación de Buenas Prácticas se encontraron numerosos productos domisanitarios sin registro como lavandinas, limpiadores, desengrasantes, suavizantes y geles clorados, así como artículos registrados cuyos rótulos no coincidían con los aprobados. También se constató la ausencia de habilitación provincial y la comercialización de estos productos hacia otros distritos.

Hay algunos productos de limpieza que no deben mezclarse. Foto: Pixabay - pixabay.com Anmat prohibió varios productos de limpieza. Foto: Pixabay - pixabay.com Frente a los incumplimientos, Anmat prohibió la elaboración, fraccionamiento, distribución, publicidad y venta de todos los lotes observados, además de iniciar un sumario sanitario contra la firma y su director técnico.