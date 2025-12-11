Confirman un nuevo vuelo directo entre Mendoza y Río de Janeiro

Tras recibir en Casa de Gobierno a representantes de GOL Líneas Aéreas, Cornejo anunció la puesta en marcha de un vuelo directo entre Mendoza y Río de Janeiro, que comenzará a funcionar el 3 de enero de 2026.

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó una nueva etapa en la política de conectividad aérea de la provincia. Tras recibir en Casa de Gobierno a representantes de GOL Líneas Aéreas, anunció la puesta en marcha de un vuelo directo entre Mendoza y Río de Janeiro, que comenzará a funcionar el 3 de enero de 2026. “Mendoza sigue ampliando su conexión con el mundo”, expresó al presentar la iniciativa.

El mandatario destacó que la ruta contará con dos frecuencias semanales y que responde a una demanda creciente. Señaló que Río de Janeiro es “uno de los destinos más buscados por los mendocinos” y, al mismo tiempo, un punto estratégico para captar turismo brasileño. El objetivo es reforzar el flujo de pasajeros entre ambos destinos y potenciar la llegada de visitantes durante todo el año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1999201632660115718?s=20&partner=&hide_thread=false Mendoza sigue ampliando su conexión con el mundo. Recibimos en Casa de Gobierno a las autoridades de GOL Líneas Aéreas para anunciar una nueva ruta directa entre Mendoza y Río de Janeiro, que comenzará a operar el 3 de enero de 2026, con dos vuelos semanales .



Río es uno de los… pic.twitter.com/rG9Z9IBrPM — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 11, 2025 Cornejo subrayó que el nuevo vuelo generará efectos positivos en la economía local. Según explicó, la conexión permitirá “más turismo, más empleo y más movimiento económico”, un combo que la gestión provincial busca impulsar desde hace años. La apuesta apunta a fortalecer la actividad turística y expandir oportunidades para los sectores vinculados a servicios y consumo.

El acuerdo con GOL forma parte de una estrategia sostenida. Alfredo Cornejo afirmó que la provincia trabaja desde hace tiempo para “posicionarse como un destino competitivo, con más conectividad y mejores servicios”. La búsqueda de nuevas rutas se inscribe en una política de Estado que procura ampliar la presencia de Mendoza en los mercados internacionales.