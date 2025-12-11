Milanesas de papel higiénico: denunciaron a un vendedor ambulante que ofrecía sándwiches adulterados
Un comerciante fue expulsado de las fiestas patronales de Loreto tras detectarse que ofrecía milanesas hechas de papel higiénico prensado.
Las Fiestas Patronales de la Virgen de Loreto, uno de los eventos más concurridos de Santiago del Estero, quedaron envueltas en un episodio insólito y preocupante: inspectores de Bromatología decomisaron milanesas elaboradas con papel higiénico y cartón prensado que un vendedor ambulante ofrecía como alimento.
La maniobra se descubrió luego de que varios vecinos denunciaran sabor y textura sospechosos en los sándwiches comprados en el puesto “Carro Trico”, instalado en la plazoleta Fuerza Aérea.
Te Podría Interesar
A partir de esas quejas, la Municipalidad de Loreto activó un operativo nocturno a través de su Dirección de Bromatología. Al llegar al lugar, los inspectores se toparon con nueve bultos de “milanesas” listas para la venta. Estaban elaboradas con papel y cartón compactados, rebozados en huevada y pan rallado para simular el aspecto del producto real. El puesto pertenecía a Juan del Jesús Sosa, un comerciante tucumano de 45 años.
Secuestro de las milanesas
El juez de Faltas municipal, Nelson Coronel, ordenó inmediatamente el secuestro de la mercadería, la expulsión del carro de la feria y la destrucción del material adulterado. Además, el vendedor quedó inhabilitado para volver a participar de eventos gastronómicos en la ciudad. La fiscal de turno, Eugenia Calligaris, recibió las actuaciones y definirá las medidas judiciales que correspondan.
Las autoridades remarcaron que los controles sanitarios continuarán “de manera estricta y permanente” e instaron a la población a extremar cuidados al comprar alimentos en puestos callejeros, especialmente en los días de gran afluencia: según datos oficiales, unas 15 mil personas participaron de las celebraciones de Loreto.
No es un hecho aislado
El escándalo no es aislado. En agosto, durante las fiestas patronales de la Virgen del Carballo, en Monte Quemado, funcionarios habían desarticulado una maniobra casi idéntica: otro vendedor ambulante comercializaba milanesas hechas con papel higiénico y chorizos adulterados. En aquella ocasión se incautaron más de 20 kilos de productos falsificados destinados al consumo masivo.
El nuevo caso reaviva el alerta sobre prácticas riesgosas dentro del circuito de comida callejera en el norte del país y refuerza la urgencia de controles bromatológicos sostenidos, especialmente durante celebraciones multitudinarias.