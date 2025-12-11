Milanesas de papel higiénico: denunciaron a un vendedor ambulante que ofrecía sándwiches adulterados

Un comerciante fue expulsado de las fiestas patronales de Loreto tras detectarse que ofrecía milanesas hechas de papel higiénico prensado.

Las Fiestas Patronales de la Virgen de Loreto, uno de los eventos más concurridos de Santiago del Estero, quedaron envueltas en un episodio insólito y preocupante: inspectores de Bromatología decomisaron milanesas elaboradas con papel higiénico y cartón prensado que un vendedor ambulante ofrecía como alimento.

La maniobra se descubrió luego de que varios vecinos denunciaran sabor y textura sospechosos en los sándwiches comprados en el puesto “Carro Trico”, instalado en la plazoleta Fuerza Aérea.

A partir de esas quejas, la Municipalidad de Loreto activó un operativo nocturno a través de su Dirección de Bromatología. Al llegar al lugar, los inspectores se toparon con nueve bultos de “milanesas” listas para la venta. Estaban elaboradas con papel y cartón compactados, rebozados en huevada y pan rallado para simular el aspecto del producto real. El puesto pertenecía a Juan del Jesús Sosa, un comerciante tucumano de 45 años.

Secuestro de las milanesas El juez de Faltas municipal, Nelson Coronel, ordenó inmediatamente el secuestro de la mercadería, la expulsión del carro de la feria y la destrucción del material adulterado. Además, el vendedor quedó inhabilitado para volver a participar de eventos gastronómicos en la ciudad. La fiscal de turno, Eugenia Calligaris, recibió las actuaciones y definirá las medidas judiciales que correspondan.

Las autoridades remarcaron que los controles sanitarios continuarán “de manera estricta y permanente” e instaron a la población a extremar cuidados al comprar alimentos en puestos callejeros, especialmente en los días de gran afluencia: según datos oficiales, unas 15 mil personas participaron de las celebraciones de Loreto.