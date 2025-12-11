Obstetras de Mendoza reclaman ser parte del plan oficial para reducir las cesáreas

Flor Forno, presidenta de la Asociación de Obstetras Unidos de Mendoza (OBUM), sostuvo en MDZ Radio que coinciden en la necesidad de reducir las cesáreas, pero advirtió que “no puede implementarse ninguna estrategia sin participación de los involucrados directos”. Esos actores son “la mujer que va a dar a luz” y “el médico que atiende y controla este embarazo”.

Forno explicó que la asociación presentó una nota al Ministerio de Salud y se puso “al servicio del ministro porque consideramos que hay que trabajar sobre esto y que debemos ser parte, tanto los médicos como las mujeres, de los lineamientos y de la estrategia que se vaya a implementar”. La dirigente sostuvo que OBUM funciona desde hace siete años y que nació porque “las clínicas, las instituciones en las que los médicos trabajábamos retenían entre un 15 y un 20% de los honorarios y los plazos de pago realmente eran inadmisibles”. Subrayó que la entidad es “sin fines de lucro” y que cada profesional aporta “el 7% de sus ingresos para sostener la estructura”.

Respecto de las altas tasas de cesáreas, Forno indicó que "esto es multifactorial". Atribuyó parte del fenómeno a que "vivimos en una cultura de la inmediatez", a la "cesárea por elección materna" y a que "la formación de los médicos residentes… está especializada en cesáreas más que partos". Descartó que exista un beneficio económico para el profesional: "No hay un mayor rédito de parte del profesional a la hora de hacer una cesárea ni mucho menos".

La titular de OBUM cuestionó el modelo que impulsa el Gobierno, que prevé la atención del parto por médicos de guardia ajenos al profesional que acompañó el embarazo. Según dijo, “esto vulnera, en cierta manera, el derecho de las familias a elegir el acompañamiento que desean para un momento tan importante”. Planteó que “la vía de finalización no lo es todo” y que el enfoque debe orientarse hacia el “nacimiento respetado”.

Sobre los honorarios, Forno advirtió que la propuesta oficial “propone que el honorario del nacimiento se pague un paquete que va a la institución” y que el porcentaje destinado a los médicos sería bajo. “Estamos perfectamente de acuerdo con la iniciativa, con que es necesario implementar cambios conjuntos para bajar el índice de cesáreas, pero los honorarios de cada una de las áreas involucradas no debieran verse afectados”, señaló. Añadió que disminuir cesáreas requiere equipos completos, disponibilidad inmediata y protocolos unificados en el sector público y privado.