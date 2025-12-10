Cesáreas: la postura de la Asociación de Obstetras sobre el nuevo modelo de Cornejo

La Asociación de Obstetras le respondió al ministro de Salud sobre su decisión de disminuir el índice de cesáreas y su postura sobre la función del ente.

Como contó MDZ, para reducir el índice de cesáreas, el Gobierno de Alfredo Cornejo presentó la "Estrategia Provincial para la Reducción de Cesáreas Innecesarias en el Sector Privado" y el ministro de Salud cuestionó que la Asociación de Obstetras Unidos de Mendoza (OBUM) centralice los cobros. El grupo que nuclea a los obstetras de la provincia, respondió mediante un comunicado que hizo llegar a este diario.

El modelo oficial consiste en que los nacimientos ya no serán atendidos por el obstetra que siguió a la mujer durante su embarazo, sino por equipos de obstetricia de guardia. La Asociación de Obstetras, a través de una nota, le respondió al ministro de Salud, Rodolfo Montero. El funcionario cuestionó además a la Asociación porque "cobra a las obras sociales y luego le paga al médico, quedándose con un 10% de todos los partos de la provincia", según dijo.

El comunicado de la Asociación de Obstetras El ministro de Salud anunció que firmó un acuerdo con las maternidades privadas que incluye una nueva forma de pago por derivación, en la cual todas las clínicas cobrarán el mismo honorario por parto, y además, también será la clínica la encargada de pagarle los honorarios al médico, que cobrará por derivar a su paciente, sin necesidad de presenciar el parto.

En ese contexto criticó el porcentaje que cobra OBUM. En ese sentido, la Asociación de profesionales explicó: "A raíz de las declaraciones del ministro Montero publicadas en el día de ayer con respecto a la función de OBUM, queremos aclararle a la sociedad que la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Mendoza se formó hace 7 años a partir de las reiteradas dificultades que teníamos para cobrar las prestaciones médicas en tiempo y forma cuando éstas eran gestionadas por las clinicas. Se registraron atrasos en los pagos de más de un año en algunas instituciones, que a su vez hacían retenciones de entre el 15 y el 20% de los honorarios médicos".

Además, agregó: "Esto derivó en la creación de una entidad manejada por los especialistas, y cuyo objetivo principal es la gestión y el cobro de los honorarios profesionales como sucede desde hace décadas con las asociaciones que nuclean a otros profesionales (abogados, escribanos, contadores, etc). A la fecha OBUM esta integrada por más 200 médicos gineco-obstetras que voluntariamente aportan el 7 % de su facturación para solventar sus gastos de funcionamiento. Como el resto de las asociaciones médicas que surgieron en los últimos años, somos una entidad sin fines de lucro y cumplimos con los requisitos legales para ejercer dicha función".