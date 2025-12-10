Cesáreas: la postura de la Asociación de Obstetras sobre el nuevo modelo de Cornejo
La Asociación de Obstetras le respondió al ministro de Salud sobre su decisión de disminuir el índice de cesáreas y su postura sobre la función del ente.
Como contó MDZ, para reducir el índice de cesáreas, el Gobierno de Alfredo Cornejo presentó la "Estrategia Provincial para la Reducción de Cesáreas Innecesarias en el Sector Privado" y el ministro de Salud cuestionó que la Asociación de Obstetras Unidos de Mendoza (OBUM) centralice los cobros. El grupo que nuclea a los obstetras de la provincia, respondió mediante un comunicado que hizo llegar a este diario.
El modelo oficial consiste en que los nacimientos ya no serán atendidos por el obstetra que siguió a la mujer durante su embarazo, sino por equipos de obstetricia de guardia. La Asociación de Obstetras, a través de una nota, le respondió al ministro de Salud, Rodolfo Montero. El funcionario cuestionó además a la Asociación porque "cobra a las obras sociales y luego le paga al médico, quedándose con un 10% de todos los partos de la provincia", según dijo.
El comunicado de la Asociación de Obstetras
El ministro de Salud anunció que firmó un acuerdo con las maternidades privadas que incluye una nueva forma de pago por derivación, en la cual todas las clínicas cobrarán el mismo honorario por parto, y además, también será la clínica la encargada de pagarle los honorarios al médico, que cobrará por derivar a su paciente, sin necesidad de presenciar el parto.
En ese contexto criticó el porcentaje que cobra OBUM. En ese sentido, la Asociación de profesionales explicó: "A raíz de las declaraciones del ministro Montero publicadas en el día de ayer con respecto a la función de OBUM, queremos aclararle a la sociedad que la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Mendoza se formó hace 7 años a partir de las reiteradas dificultades que teníamos para cobrar las prestaciones médicas en tiempo y forma cuando éstas eran gestionadas por las clinicas. Se registraron atrasos en los pagos de más de un año en algunas instituciones, que a su vez hacían retenciones de entre el 15 y el 20% de los honorarios médicos".
Además, agregó: "Esto derivó en la creación de una entidad manejada por los especialistas, y cuyo objetivo principal es la gestión y el cobro de los honorarios profesionales como sucede desde hace décadas con las asociaciones que nuclean a otros profesionales (abogados, escribanos, contadores, etc). A la fecha OBUM esta integrada por más 200 médicos gineco-obstetras que voluntariamente aportan el 7 % de su facturación para solventar sus gastos de funcionamiento. Como el resto de las asociaciones médicas que surgieron en los últimos años, somos una entidad sin fines de lucro y cumplimos con los requisitos legales para ejercer dicha función".
En ese sentido, sumaron: " OBUM es una asociación sin fines de lucro, que nació de la unión de los colegas para poder gestionar los honorarios profesionales.y que esos honorarios adecuados, redundan en una mejor calidad de atención para la población. OBUM no "se queda" con el 10% de los nacimientos de la provincia como expresó el ministro".
Sobre el nuevo modelo para reducir las cesáreas
Entre los principios del acuerdo entre el Gobierno de la provincia y las maternidades privadas, figura lo siguiente:
- Los nacimientos serán atendidos por equipos de obstetricia de guardia, no por un único profesional en forma individual.
- Se garantizará neonatología 24 horas, anestesia disponible, analgesia continua, monitoreo fetal basado en evidencia y partería activa.
- Las clínicas deberán realizar inversiones en infraestructura, equipamiento y fortalecimiento de servicios.
- El seguimiento prenatal y la atención del parto se integrarán bajo un esquema de remuneración profesional justa, transparente y orientada a la calidad.
- Se asegurará que las mujeres reciban información clara y uniforme desde la primera consulta, conforme a la Ley 26529 y la Ley de Parto Humanizado.
- La transición hacia este modelo se desarrollará durante seis meses, con acompañamiento técnico del Ministerio.
Ante este "nuevo modelo", desde OBUM sostuvieron: "Queremos manifestar que hasta la fecha no hemos sido convocados a participar en el nuevo modelo de trabajo que busca la reducción del índice de cesáreas en las maternidades privadas y que tiene como principales actores a la mujer embarazada y al médico obstetra. Sin embargo reiteramos nuestra predisposición para aportar ideas tendientes a hacer viable el objetivo planteado en dicho proyecto".
En ese sentido, ampliaron: "estamos convencidos que es necesario bajar el índice de cesáreas (cuyas causas son multifactoriales y podemos desarrollar), y que para esto es fundamental la opinión y participación activa de las mujeres embarazadas y de los obstetras que asisten los nacimientos, por lo cual debemos ser convocados para participar de los lineamientos de la propuesta".