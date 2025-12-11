Los mendocinos podrán denunciar infracciones viales enviando videos: cómo será el sistema

Mendocinos podrán enviar videos para denunciar infracciones viales , que luego serán utilizados para armar informes preventivos y posteriormente remitirlos al juzgado vial correspondiente.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , presentó este miércoles en la Legislatura la modificación a la Ley 9024, impulsada por el senador Germán Vicchi.

La norma permitirá que cualquier persona aporte material audiovisual a través de canales digitales oficiales, como enlaces institucionales o sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp, cuando advierta posibles incumplimientos a la normativa vial.

“Los videos enviados permitirán que los ciudadanos actúen como testigos y nosotros podamos armar un informe preventivo que luego se remite al juzgado vial correspondiente”, explicó Mercedes Rus.

Además, señaló que la información recibida - como patentes, lugar y hora del hecho - será utilizada para verificar la infracción y generar los informes necesarios para que la autoridad judicial evalúe las sanciones.

Mercedes Rus El Ministerio de Seguridad y Justicia y la Legislatura avanzan en una iniciativa que permitirá incorporar formalmente la participación ciudadana en la prevención vial. Prensa Gobierno de Mendoza

Estos materiales tendrán carácter de comunicación ciudadana y no constituyen una denuncia formal, ya que la evidencia digital por sí sola no puede ser considerada suficiente hasta que se corrobore su autenticidad. Excluyendo caso de indicios de falsedad o que el material corresponda a otra jurisdicción.

En cuanto al marco legal, Rus aclaró que la modificación no se incorporará en la ley de videovigilancia, sino en la Ley de Tránsito, mediante un artículo específico que formalice la recepción y uso de este tipo de material, derivando a las autoridades competentes.

multas infracciones tránsito ruta (5).JPG El 60 por ciento de los accidentes con víctimas fatales, según estudios nacionales, se debe a negligencias al volante, y no al consumo de alcohol. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Según el proyecto, el material recibido podrá ser derivado por la autoridad administrativa al Juzgado Vial competente, siempre que del registro surjan datos suficientes para identificar la supuesta infracción. El envío deberá acompañarse de un informe preliminar con la conducta observada y los datos identificatorios que surjan o puedan surgir del material digital.

La propuesta incluye además un resguardo para los casos en que el material se publique en plataformas de acceso público, indicando que se trata de un aporte ciudadano y eximiendo a las autoridades de responsabilidad sobre la veracidad del registro.