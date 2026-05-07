Tras una bajante histórica, encontraron 400 kilos de monedas en las Cataratas del Iguazú

Una inesperada postal apareció en las Cataratas del Iguazú luego de la fuerte disminución del caudal del río : durante un operativo de limpieza realizado en el sector brasileño del parque, trabajadores encontraron cerca de 400 kilos de monedas arrojadas por turistas .

La tarea fue posible gracias a una marcada baja en el volumen de agua del río Iguazú, que descendió a unos 500 mil litros por segundo, muy lejos del promedio habitual de 1,5 millones. Esa situación permitió acceder al lecho fluvial y remover residuos acumulados durante años.

Especialistas y trabajadores del parque advirtieron que estos elementos generan un fuerte impacto ambiental. Los metales presentes en las monedas se oxidan y liberan sustancias contaminantes, mientras que peces y otras especies pueden ingerirlas al confundirlas con alimento.

El operativo no solo dejó al descubierto miles de monedas, sino también botellas, tapas, pilas, plásticos y hasta dispositivos electrónicos. Desde la concesionaria encargada del mantenimiento explicaron que gran parte de los visitantes mantiene la costumbre de lanzar monedas al agua como símbolo de buena suerte, pese a que la práctica está prohibida.

“Las monedas son dañinas para la naturaleza y para la conservación de este patrimonio natural”, remarcaron desde la empresa Urbia+Cataratas, responsable de las tareas de limpieza en el parque brasileño.

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Las monedas que todavía puedan reutilizarse serán destinadas a proyectos ambientales vinculados a educación ecológica y plantación de árboles, en conjunto con el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad.

Las autoridades insistieron en la necesidad de reforzar la conciencia ambiental en un sitio considerado Patrimonio Natural Mundial y recordaron que arrojar residuos dentro del parque constituye una infracción a las normativas de conservación.