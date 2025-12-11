Presenta:

Canasta básica: una familia necesitó más de $1.250.000 en noviembre para no ser pobre

Según informó el Indec, la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria aumentaron un 3,6% y 4,1% en octubre, mientras que la inflación llegó al 2,5%.

Consumo en supermercados . Imagen ilustrativa. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) emitió un nuevo informe de la canasta básica que corresponde a noviembre. En este detalló que un hogar tipo 2 (de cuatro integrantes) necesita al menos $1.257.329 para no ser pobre.

En el mismo informe indicaron que un hogar tipo 2 requirió de $566.364 para no caer en la indigencia. El mismo indica que la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria aumentaron un 3,6% y un 4,1%, respectivamente, con respecto a octubre.

Cuánto necesita una familia para no ser pobre

En el índice de la CBT, un hogar tipo 1 (tres integrantes) necesita $1.000.980 para no ser pobre, mientras que un hogar de cinco personas requiere de ingresos por $1.322.433. Esta cifra surge del valor por adulto equivalente (varón de entre 30 y 60 años), que necesita $406.903 para no ser pobre.

La variación de la CBT con respecto a octubre fue x%. En cuanto al aumento anual acumulado de este ítem el valor se ubica en 22,7%, mientras que el interanual está en 25,5%.

Supermercado compras góndola.jpg
El Indec emitió un nuevo informe de la Canasta Básica.

En cuánto quedó la línea de indigencia

En cuanto a la CBA, que inca el umbral de indigencia, se ubicó en $183.289 por adulto equivalente, número que se traslada a $450.892 para un hogar de tres integrantes. Un hogar tipo 3, es decir, de cinco personas, quedó en $595.691.

En el último mes, entre octubre y noviembre, la CBA creció un 4,1%. En el año, la misma lleva un incremento acumulado del 26,1%, mientras que la variación interanual es del 28,9%.

