Canasta MDZ: en noviembre, los precios de los supermercados aumentaron un 2,89%

La Canasta MDZ está basada en la canasta básica alimentaria. El crecimiento atenuado en los precios podría significar un leve aumento de la inflación mensual.

Lucía Simoncelli

La Canasta MDZ está basada en la canasta básica alimentaria.

Shutterstock

A pocas semanas de la finalización del año 2025, este jueves por la tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el dato de la canasta básica alimentaria de noviembre.

Desde MDZ constituimos una canasta mensual basada en la que mide el Indec a partir de los productos que consume un "adulto equivalente", es decir, un hombre entre 30 y 50 años. Esta es la unidad de medida que utiliza el organismo para llevar adelante su informe y está constuida por frutas, verduras, carnes, lácteos, bebidas y productos de almacén. El relevamiento se realiza en base a los precios de una cadena de supermercados presente principalmente en CABA y provincia de Buenos Aires.

En esta ocasión, la Canasta MDZ indicó que el aumento de los alimentos medidos fue de 2,89% con respecto a octubre. Este porcentaje es casi tres puntos menor al incremento del mes anterior (5,65%).

En números concretos, una compra que costaba $201.960 ahora cuesta $207.791. De esta forma, el crecimiento atenuado en los valores de las góndolas podría significar, paralelamente, un leve aumento de la inflación mensual, la cual fue de 2,3% en octubre.

Supermercado y etiquetas.
Una compra que costaba $201.960 ahora cuesta $207.791.

En qué alimentos se registró un aumento de precios

De acuerdo a lo que arrojó la Canasta MDZ, el mayor aumento se dio en el vinagre, con un 32,88%. Le sigue la manzana, que incrementó un 14,29%. Por su parte, el precio de la batata creció un 6,68%.

Algunos aumentos se dieron también en el rubro de carnicería: el valor de la carne picada creció un 5,32% y el del hígado, un 3,23%. Por otro lado, la yerba incrementó un 4,98%.

