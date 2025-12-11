Canasta MDZ: en noviembre, los precios de los supermercados aumentaron un 2,89%

La Canasta MDZ está basada en la canasta básica alimentaria. El crecimiento atenuado en los precios podría significar un leve aumento de la inflación mensual.

A pocas semanas de la finalización del año 2025, este jueves por la tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el dato de la canasta básica alimentaria de noviembre.

Desde MDZ constituimos una canasta mensual basada en la que mide el Indec a partir de los productos que consume un "adulto equivalente", es decir, un hombre entre 30 y 50 años. Esta es la unidad de medida que utiliza el organismo para llevar adelante su informe y está constuida por frutas, verduras, carnes, lácteos, bebidas y productos de almacén. El relevamiento se realiza en base a los precios de una cadena de supermercados presente principalmente en CABA y provincia de Buenos Aires.

En esta ocasión, la Canasta MDZ indicó que el aumento de los alimentos medidos fue de 2,89% con respecto a octubre. Este porcentaje es casi tres puntos menor al incremento del mes anterior (5,65%).

En números concretos, una compra que costaba $201.960 ahora cuesta $207.791. De esta forma, el crecimiento atenuado en los valores de las góndolas podría significar, paralelamente, un leve aumento de la inflación mensual, la cual fue de 2,3% en octubre.

Supermercado y etiquetas. Una compra que costaba $201.960 ahora cuesta $207.791. Télam En qué alimentos se registró un aumento de precios De acuerdo a lo que arrojó la Canasta MDZ, el mayor aumento se dio en el vinagre, con un 32,88%. Le sigue la manzana, que incrementó un 14,29%. Por su parte, el precio de la batata creció un 6,68%.