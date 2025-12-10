Materias primas: las claves del Banco Mundial para proyectar caída de precios en 2026

Según las proyecciones del Banco Mundial , los precios internacionales de los productos básicos disminuirán alrededor de 7% en 2026, lo que constituye el cuarto año de moderación consecutivo. “La continua debilidad refleja una actividad económica mundial moderada, tensiones comerciales e incertidumbre normativa persistentes, y suministros de petróleo abundantes”, explican los economistas del BM, John Baffes y Kaltrina Temaj.

De acuerdo con las proyecciones del BM , se prevé que los precios de la energía caerán un 10% en 2026, luego de una disminución proyectada del 12% en 2025. Además, pronostican que los precios de los metales y minerales se mantendrán en general estables, mientras que los precios agrícolas disminuirán ligeramente en medio de condiciones favorables para la oferta.

Por el contrario, proyectan que los precios de los metales preciosos aumentarán un 5% en 2026, lo que ampliará los avances tras un aumento sin precedentes impulsado por las inversiones de más del 40% en 2025.

Como bien explican Baffes y Temaj, en los últimos seis meses, los mercados de productos básicos se han visto presionados por una actividad económica moderada, restricciones comerciales, incertidumbre normativa y crisis de la oferta provocadas por el clima.

Así el precio del petróleo Brent cayó un 14% en los primeros nueve meses de 2025 en medio de un exceso de oferta y una demanda débil, particularmente en China, aunque las sanciones de EE.UU. contra el petróleo ruso provocaron alzas de precios breves.

Mientras que los precios del gas natural aumentaron debido a la fuerte demanda de gas natural licuado (GNL) europeo, mientras que los precios de los metales básicos repuntaron en el tercer trimestre de 2025 en medio de la resiliencia de la demanda mundial, los cambios en las políticas comerciales y las interrupciones del suministro, especialmente del cobre.

Oro y plata

En ese sentido destacan que los metales preciosos continuaron su repunte, y el oro y la plata alcanzaron máximos históricos impulsados por la sólida demanda de inversiones, las compras de los bancos centrales y la mayor incertidumbre geopolítica.

En tanto, los precios de los alimentos básicos cayeron por tercer trimestre consecutivo, debido a los abundantes suministros de cereales, mientras que los costos de los fertilizantes se dispararon producto de la fuerte demanda, las restricciones comerciales y los déficits de producción. Veamos caso por caso.

• Los precios del petróleo: han experimentado presiones a la baja debido a las tensiones en materia de política comercial y las preocupaciones por el exceso de oferta, aunque se produjeron picos ocasionales como respuesta a los acontecimientos geopolíticos. Desde abril, la OPEP+ ha adoptado decisiones mensuales para aumentar gradualmente los objetivos de producción, lo que ha contribuido a un incremento de la oferta mundial de aproximadamente 3millones de barriles por día (en términos interanuales) este año.

Se prevé que la oferta seguirá creciendo en 2026, mientras que la demanda se mantiene lenta, expandiéndose en menos de 1mb/d en 2025y 2026. Dado que la demanda va a la zaga de la oferta, es probable que el mercado del petróleo enfrente un superávit considerable. Según las proyecciones, los precios del petróleo Brent alcanzarán un promedio de US$68 por barril en 2025, una disminución de US$13 con respecto a 2024, y seguirán bajando a alrededor de US$60 por barril en 2026.

Gas y GNL

• Los precios del gas natural: bajaron a partir de los picos anteriores, aunque se produjeron notables diferencias regionales. El índice de precios del gas natural que elabora el BM disminuyó levemente en octubre, bajando al 5% trimestral en el tercer trimestre de 2025, cuando los precios se normalizaron tras el fuerte aumento a principios de año. En los últimos meses, los precios de referencia de EE.UU. y Europa han diferido considerablemente.

En comparación con el año anterior, los precios de referencia de EE.UU. fueron un 44% más altos en el tercer trimestre de 2025, impulsados por la fuerte demanda de GNL, mientras que el valor de referencia europeo se mantuvo prácticamente sin cambios. El aumento de principios del año reflejó una combinación de reducciones relacionadas con el clima en la generación de energía renovable europea y temperaturas más frías de lo normal en América del Norte.

De cara al futuro, se espera que los precios del gas natural sigan trayectorias diferentes en EE.UU., Europa y Asia. Después de un aumento interanual estimado del 60% en 2025, se prevé que el valor de referencia de EE.UU. aumente un 11% en 2026 y se estabilice en 2027, respaldado por mayores exportaciones de GNL. Entre tanto, se espera que el valor de referencia europeo, que aumentó aproximadamente un 10% en 2025, disminuya un 11% en 2026y un 9% en 2027, debido a una demanda moderada y una mayor disponibilidad de importación de GNL.

Granos en la mira

• Los precios agrícolas: están bajando en medio de condiciones favorables para la oferta. El índice de precios de los productos básicos agrícolas que elabora el BM bajó en octubre, debido a que las cosechas estacionales en el hemisferio norte y los abundantes suministros de cereales y bebidas afectaron a los mercados. Este índice ya había disminuido un 4% trimestral en el tercer trimestre de 2025, lo que marca su segunda caída trimestral consecutiva, respaldada por la mejora de las condiciones meteorológicas en las regiones productoras de cacao y café y un sólido suministro de cereales.

Se espera que el índice de precios agrícolas se mantenga estable en 2025 antes de bajar un 2% en 2026. Según las proyecciones, los precios de los alimentos y las materias primas se mantendrán prácticamente sin cambios en 2026 a medida que el crecimiento de la oferta sigue el ritmo de la demanda.

Por su parte, los precios de las bebidas caerán un 7% el próximo año debido al aumento de la producción. Los riesgos para las previsiones están, en general, equilibrados: los fenómenos meteorológicos extremos, la disminución de las tensiones comerciales sobre productos básicos clave como la soja de EE.UU., y el aumento de los costos de los insumos (por ejemplo, el gas natural para los fertilizantes) podrían impulsar los precios al alza, mientras que la menor demanda de biocombustibles y la desaceleración del crecimiento mundial podrían ejercer presión sobre ellos.

Fertilizantes para arriba

• Los precios de los fertilizantes: aumentaron en medio de una fuerte demanda y restricciones al comercio. El índice de precios de los fertilizantes que elabora el BM aumentó casi 14% trimestral, el quinto incremento trimestral consecutivo, y se ubicó un 28% por encima del nivel del año anterior. La urea, el TSP (superfosfato triple) y el DAP (fosfato diamónico) registraron fuertes ganancias, mientras que el MOP (muriato de potasa) bajó ligeramente después de los grandes aumentos de los dos trimestres anteriores.

El incremento general refleja una sólida demanda, restricciones comerciales y déficits de producción, particularmente en el caso de la urea. Se prevé que el índice de precios de los fertilizantes aumentará un 21% en 2025 para moderarse en 2026 y 2027, aunque se mantendrá muy por encima del promedio de 2015-19.

Las proyecciones indican que los precios seguirán siendo elevados debido al aumento de los costos de los insumos (especialmente el nitrógeno), el consumo resiliente y las restricciones y sanciones comerciales que afectan a los productores. Entre los principales riesgos se encuentran nuevos aumentos en los costos de los insumos, por el lado positivo, y mayores exportaciones de China, por el lado negativo.

El freno de China

• Los precios de los metales básicos: subieron aún más en medio de la firme demanda mundial de metales. Los precios de los metales básicos continuaron su tendencia alcista en octubre, tras el aumento del 4% trimestral registrado en el tercer trimestre de 2025, respaldado por la actividad resiliente en las principales economías. La fuerte inversión en energía renovable e infraestructura conexa, especialmente en China, impulsó la demanda de aluminio, cobre y estaño.

Al mismo tiempo, la debilidad del sector inmobiliario de China continúa frenando la demanda de metales relacionados con la construcción, como el mineral de hierro. En general, se prevé que los precios de los metales básicos aumentarán un 3% en 2025, se mantendrán estables en 2026 y subirán modestamente un 2% en 2027, a medida que los persistentes factores cíclicos adversos, entre ellos una actividad económica moderada, limitarán las ganancias adicionales. Por el contrario, se pronostica que los precios del mineral de hierro caerán un 10% en 2025, con descensos adicionales del 4% tanto en 2026 como en 2027.

• Los metales preciosos: subieron a máximos históricos, encabezados por el oro y la plata, y el platino también registró fuertes ganancias. La recuperación, especialmente de los precios del oro, se ha visto impulsada por la sólida demanda de inversiones, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre normativa. Las compras de los bancos centrales se han duplicado con creces desde 2022, en comparación con el promedio de 2015/19.

Los precios comenzaron a bajar a principios de octubre, respaldados por un dólar más fuerte y los inversores que aseguraban ganancias después del drástico repunte. Según las proyecciones, los precios del oro aumentarán 42% en 2025, seguido de incrementos más moderados del 5% en 2026y el 6% en 2027, apoyados por compras continuas, aunque más lentas, de los bancos centrales y por las expectativas de una mayor flexibilización de la política monetaria en EE.UU. en medio de las actuales incertidumbres geopolíticas y normativas.