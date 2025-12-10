Economía designó autoridades en el Instituto Nacional de Vitivinicultura: quiénes son los nuevos funcionarios

El Ministerio de Economía formalizó dos designaciones estratégicas dentro del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Las resoluciones 1951/2025 y 1952/2025, firmadas por el ministro Luis Caputo, asignan de manera transitoria cargos de alta responsabilidad en áreas técnicas y de control del sector.

Los nombramientos se dictan en el marco de la normativa vigente sobre designaciones transitorias en la administración pública y del organigrama aprobado para el INV, entidad que regula la producción, industria y comercio vitivinícola en todo el país.

A través de la Resolución 1951/2025, el Gobierno asignó las funciones de Director General de la Dirección General Técnica Administrativa del INV a Jorge Emilio Rafael Becerra , de la planta permanente del organismo. El cargo, de nivel A y función ejecutiva I, tendrá vigencia transitoria desde el 3 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta que se concrete el proceso de selección definitivo.

La medida se encuadra en el convenio SINEP y está exceptuada de las restricciones del decreto 1148/2024. La designación no implica gasto extraordinario y fue avalada por el servicio jurídico del Ministerio de Economía.

La Resolución 1952/2025 dispuso la asignación del cargo de Director Nacional de Fiscalización del INV a Armando Sócrates Celso Tonioni , también con carácter transitorio y bajo los criterios previstos en el SINEP. Tonioni, de nivel A y tramo avanzado, asumirá funciones desde la misma fecha y hasta que se cubra el puesto mediante concurso.

Este rol es clave para el control de calidad, trazabilidad y cumplimiento normativo en toda la cadena vitivinícola, una de las áreas más sensibles del organismo. Al igual que en el caso anterior, la designación fue exceptuada de las limitaciones administrativas y cuenta con la intervención de los organismos técnicos correspondientes.

Vigencia y aspectos administrativos

Ambos cargos tendrán un plazo máximo de tres años mientras avanza el proceso para su cobertura definitiva. Las resoluciones instruyen además a imputar los gastos a las partidas presupuestarias del INV y a notificar al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para los registros administrativos correspondientes.

Con estas designaciones, el Ministerio de Economía busca fortalecer la estructura directiva del Instituto Nacional de Vitivinicultura en áreas estratégicas de gestión, control y administración en una etapa de reorganización interna del sector.