El economista Jefe de Santander Chile, incluyó las compras transandinas como un factor que impulsó el crecimiento del turismo, aunque dice que fue transitorio.

Se confirma la importancia que tuvieron para la economía trasandina las compras y el gasto efectuado al otro lado de la cordillera en los últimos años.

La perspectiva económica para Chile en 2025, según el Economista Jefe de Santander Chile, el mendocino Andrés Sansone, subraya un factor de interés regional: el turismo proveniente de Argentina se cuenta entre los "impulsos temporales" que sostuvieron el crecimiento chileno este año, pero adelanta que es un efecto que se espera se desvanezca en el futuro.

La proyección general de Sansone indica que la economía chilena terminaría con un crecimiento de alrededor del 2,4% en 2025, siguiendo el 2,6% registrado en 2024. Si bien los principales motores del crecimiento son los proyectos de minería, inversión y energía, en el análisis se destaca que hubo aportes transitorios, como el impulso del turismo argentino, junto con las exportaciones récord de cerezas.

De este modo, se confirma la importancia que tuvieron para la economía trasandina las compras y el gasto efectuado al otro lado de la cordillera en los últimos años. No obstante, mientras este factor externo se desvanece, se espera que el consumo y la construcción comiencen a recuperarse, lo cual contribuiría a una recuperación más equilibrada hacia finales de 2026 y 2027. Los sectores de vivienda y algunos servicios se mantuvieron débiles a pesar de estos impulsos.

Andres Sansone, economista mendocino en Chile Andrés Sansone: trayectoria y proyecciones El análisis provisto por Andrés Sansone, Economista Jefe de Santander Chile, adquiere una relevancia particular dada su procedencia mendocina. El especialista trabajó en el Banco Central de Chile y fue el número 2 del Ministerio de Hacienda durante la gestión del ministro Mario Marcel.

Sansone, como experto en la economía trasandina, no solo se centra en las cifras macroeconómicas de Chile (inflación, PIB, tasa de política monetaria), sino que ofrece una visión con conocimiento de las dinámicas fronterizas y su impacto. Su análisis subraya que, a largo plazo, Chile tiene la oportunidad única de reactivar el crecimiento mediante la productividad y de aprovechar sus ventajas comparativas en las industrias del futuro.