La provincia de Tucumán lanza su temporada con una amplia oferta de turismo

La provincia de Tucumán anunciará su Temporada de Verano 2026 el 4 de diciembre en la sede de CAME, en la Ciudad de Buenos Aires. El evento reunirá a medios nacionales, operadores turísticos y referentes del sector para conocer la diversidad de experiencias que la provincia ofrecerá durante el verano.

A las 10.30, en el edificio ubicado en 25 de Mayo 457, autoridades del Ente Tucumán Turismo encabezarán una jornada especialmente orientada a difundir los atractivos estivales. La vicepresidenta del organismo, Inés Frías Silva, será la encargada de presentar las experiencias destacadas de la temporada.

La exposición comenzará con una muestra de la oferta turística tucumana, organizada para brindar un panorama claro y accesible de las opciones que la provincia impulsa este verano. Entre ellas sobresalen las alternativas de turismo aventura, que aprovechan los paisajes naturales del Jardín de la República, y las experiencias auténticas del turismo rural, centradas en comunidades locales, tradiciones vivas y actividades culturales.

Frías Silva detallará cómo la provincia busca consolidarse como destino de referencia en el norte argentino durante la temporada 2026. Explicará, además, la variedad de propuestas diseñadas para públicos diversos: viajeros que buscan adrenalina, familias en escapadas cortas, grupos interesados en la gastronomía regional y turistas atraídos por la identidad cultural del territorio.

La presentación incluirá una muestra gastronómica con dos emblemas tucumanos: las empanadas, reconocidas en certámenes y celebradas como una de las recetas más representativas del país, y el sánguche de milanesa, un ícono popular que se convirtió en marca registrada de la provincia. Ambas preparaciones permitirán a los asistentes acercarse a sabores locales que forman parte del patrimonio culinario del norte argentino.

También tendrá lugar la participación de representantes de la Ruta del Vino en Altura, quienes acercarán al público porteño las etiquetas elaboradas en bodegas del Valle Calchaquí. Las degustaciones permitirán conocer un terroir singular, definido por valles extensos, clima seco y tradiciones ancestrales que influyen en la identidad vitivinícola provincial.

Música, danza y cultura del Norte Argentino

La jornada sumará espectáculos de música y danza tradicional para trasladar simbólicamente al público a los paisajes tucumanos. Estos segmentos culturales buscan reforzar el valor patrimonial de la provincia y mostrar cómo se integran las expresiones artísticas al circuito turístico.

Además, la propuesta cultural se complementará con muestras visuales y soportes informativos que permiten comprender, de manera modular y escaneable, la amplitud de la oferta estival. Esta estrategia responde a la intención de posicionar a Tucumán en mercados estratégicos mediante una narrativa clara y orientada a audiencias nacionales.

Un destino en consolidación

Con esta presentación en Buenos Aires, Tucumán refuerza su estrategia de promoción turística y su objetivo de mantener un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes durante los meses estivales. La provincia se propone consolidarse como un destino integral que combina naturaleza, gastronomía, cultura y hospitalidad local, articulando propuestas pensadas para mejorar la experiencia del viajero y fortalecer su presencia en la agenda turística del país.