Récord de salida de dólares: crece la demanda por turismo y para atesoramiento

Debido al atraso cambiario, este año hubo un boom de viajes al exterior por turismo. Varios analistas estiman que la salida de dólares llegaría hasta los US$13.000 millones y superaría el récord de 2017 con US$10.662 millones. El nivel actual ya supera los registros de 2015, 2016 y 2018.

Desde Ieral, Fundación Mediterránea, estiman que el año podría terminar entre US$11.000 y US$13.000 millones. Los ingresos por turismo receptivo serían cercanos a los US$4.000 millones, así el neto arrojaría un salado deficitario en torno a US$7.000 millones y US$9.000 millones.

En caso de concretarse, la salida bruta de dólares por turismo superaría el récord, que por el momento se mantiene como la más alta. Luego siguen 2015 con US$8.400 millones, 2016 con US$8.547 millones y 2018 con US$8.000 millones.

Según el Indec, octubre fue otro mes con saldo negativo, viajaron al exterior 1,2 millones, un incremento del 9,3% interanual. En tanto, ingresaron al país 679.200 visitantes, una caída del10%, lo que arrojó un déficit de 549.700 personas. Esto se reflejó en los gastos, la balanza turística marcó un rojo de US$364,6 millones en el décimo mes del año, producto de ingresos por US$232,43 millones y egresos por US$597,02 millones.

En lo que va del año, ya salieron 9,7 millones argentinos por turismo, mientras que ingresaron al país 4,1 millones de turistas, lo que refleja en un déficit de 5,6 millones de viajeros. De esta manera, se estima que hubo una salida de más de US$9.000 millones en lo que va de 2025.

“Los egresos brutos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales y bienes enviados por servicios postales) fueron de US$831 millones en octubre. Se explicaron por egresos brutos de gastos por tarjetas de US$592 millones, US$131 millones de servicios de transporte de pasajeros y US$108 millones de giros al exterior de operadores turísticos”, destacó el Banco Central (BCRA).

Dólares para ahorro

Los ahorristas adquirieron en octubre US$4.669 millones, de acuerdo al informe “Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario” publicado por el BCRA.

Desde el levantamiento parcial del cepo, por mediados de abril, las personas demandaron US$22.305 millones para atesoramiento. Lo que refleja el alto nivel de cobertura pre electoral.