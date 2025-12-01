Las agroexportaciones cayeron un 32% en el noveno mes del año. En el acumulado de 2025, el sector liquidó un 24% más que en 2024.

Campaña de la oleaginosa y el ingreso de dólares al país Foto: Noticias Argentinas

Las agroexportaciones ingresaron US$ 759 millones en noviembre, lo que implicó una caída mensual del 32%. En el acumulado de 2025, el guarismo asciende a US$ 30.323 millones, un 24% más que en 2024.

Los datos surgen de a Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas.

"El mes de noviembre se caracterizó por la ejecución de embarques de granos y procesamiento de molienda para exportación posterior derivados del régimen especial del Decreto 682/2025 (suspensión temporal de derechos de exportación). El ingreso de divisas del mes es el resultado del anticipo de las mismas en septiembre", destacaron desde CIARA-CEC.

Demanda de dólares Esto se da en un contexto de fuerte demanda de dólares por parte de los ahorristas que se aproximan al total liquidado por el complejo agroexportador en lo que va del año.