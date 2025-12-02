Cómo CABA busca conquistar a más mendocinos con su nueva acción promocional

La Ciudad de Buenos Aires eligió a Mendoza para realizar su última presentación turística del año, una decisión estratégica basada en una tendencia sostenida: los mendocinos se encuentran entre los viajeros nacionales que más visitan Buenos Aires, con estadías promedio de entre una y tres noches y una marcada preferencia por la hotelería local.

El evento tuvo lugar en la Enoteca y reunió a referentes del sector público y privado de ambas provincias. La actividad fue encabezada por Lila Bacigalupo, directora general de Promoción Turística del Ente de Turismo porteño, quien destacó el peso del mercado mendocino dentro del plan anual de promoción de CABA .

“Es muy importante que la última presentación de destino de 2025 sea en Mendoza, porque es un mercado estratégico para nosotros. Queremos que cada mendocino sepa que Buenos Aires los recibe siempre con una agenda variada y atractiva durante todo el año”, expresó Bacigalupo.

La presentación comenzó con un espacio de networking entre agencias mendocinas y emprendedores porteños, una oportunidad para impulsar nuevos acuerdos comerciales y diversificar la oferta de productos turísticos.

Durante el encuentro, CABA exhibió algunos de sus atractivos más representativos y su posicionamiento como sede de grandes eventos musicales y deportivos. Entre ellos se destacaron el Mirador del Obelisco, el Bus Turístico, las navegaciones por el Riachuelo, y experiencias gastronómicas y culturales cada vez más valoradas por los mendocinos que visitan la capital.

Además, los asistentes disfrutaron de una degustación de café preparada por bares notables porteños, propuestas de coctelería y el tradicional show de tango, uno de los símbolos identitarios más reconocidos de la Ciudad.

B.A. ENOTECA MZA_53 Autoridades de Mendoza y de CABA se reunieron el viernes en la Enoteca.

Qué buscan los mendocinos cuando viajan a Buenos Aires

Según el Observatorio del Ente de Turismo porteño, los viajeros mendocinos suelen elegir Buenos Aires por ocio y se destacan por su interés en recorrer barrios icónicos, visitar sitios emblemáticos y sumergirse en la agenda cultural porteña.

La Ciudad, con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos, se presenta como un destino de experiencias abiertas todo el año. A esto se suma su reciente designación como Capital Mundial del Deporte 2027, un reconocimiento que reafirma su liderazgo en la organización de eventos deportivos internacionales.

Una relación que seguirá creciendo

Para Mendoza, mantener un vínculo fluido con Buenos Aires significa potenciar la conectividad, diversificar propuestas y fortalecer el intercambio turístico entre dos destinos que se complementan.

Para Buenos Aires, reforzar su presencia en la provincia cuyana es clave para continuar atrayendo a un público que históricamente responde con alta demanda y estadías competitivas.