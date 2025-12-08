Por culpa de Samsung, es muy probable que los teléfonos de gama alta de 2026 sean mucho más caros

Varios consumidores están muy preocupados por los precio que tendrán los próximos teléfonos —sobre todo los de gama alta — a partir del 2026. Esto se debe a la crisis de memorias que atraviesan empresas como Samsung , uno de los líderes en este segmento en el mundo.

Los precios de los chips de memoria han experimentado un aumento astronómico en los últimos meses y se espera que sigan aumentando. Este fenómeno global no es aislado; podría obligar a muchos fabricantes, incluido Samsung , que también fabrica chips de memoria, a subir los costos finales para el usuario, redefiniendo el valor de la tecnología premium.

La razón detrás de este encarecimiento es tecnológica. Los teléfonos insignia requieren más memoria que nunca para potenciar las numerosas funciones de IA que se están introduciendo. A esto se suma que los fabricantes de PC también necesitan memoria, mientras que los centros de datos y las empresas de IA no pueden absorberla a la velocidad suficiente.

El auge de la IA provoca escasez de chips y un aumento de precio en celulares.

Todo esto está impulsando los precios de la memoria hacia un superciclo. Paradójicamente, esto le está dando buenos resultados a Samsung , que fabrica una amplia variedad de productos de memoria. Además, es líder en el suministro de memoria de alto ancho de banda para chips de IA. Ante este escenario, Samsung aumentó recientemente los precios de algunos chips de memoria hasta en un 60 % para aprovechar esta alta demanda.

Las cifras concretas son preocupantes para el bolsillo del consumidor. Un informe de Corea del Sur destaca que el precio de la memoria RAM DDR5 de 16 GB de Samsung subió de 53 dólares a finales de septiembre a casi 135 dólares la semana pasada.

Más impactante aún es el salto en los componentes superiores: el precio del chip de 32 GB subió de 115 dólares a 313 dólares en el mismo período. ¿Están los usuarios dispuestos a absorber este costo extra en sus próximos dispositivos?

Memorias RAM Samsung - Interna 2 Samsung ha subido el costo de sus chips de memoria hasta un 60 %. shutterstock

El futuro de los teléfonos de gama alta: Apple y Galaxy S26

Esta realidad de mercado obligará a los fabricantes a aumentar los precios de sus teléfonos de gama alta. Samsung podría tener que hacer lo mismo con la serie Galaxy S26 del próximo año, aunque podría intentar amortiguar el impacto mediante el uso de su chip Exynos 2600 en la mayoría de las variantes para reducir costos internos.

El panorama a largo plazo no es alentador. Los analistas de mercado predicen que los precios más altos podrían mantenerse hasta 2027, por lo que no se descartan subidas para la serie Galaxy S27. La competencia tampoco escapa: se espera que Apple cobre más por el iPhone 18 Pro y el Pro Max el próximo año, mientras que su primer iPhone plegable también podría ser más caro, con un precio estimado de 2,300 dólares.