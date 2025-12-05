Es increíble lo que te ahorrás comprando este Smart TV Samsung en Chile y no en Argentina

Cada vez más mendocinos cruzan a Chile por el Smart TV Samsung Crystal UHD 4K de 75’’. Comparamos precios y cuánto se ahorra frente a Argentina.

Duda frente a la pantalla: cada vez más mendocinos se preguntan si conviene cruzar a Chile para comprar el Smart TV Samsung de 75’’.

La compra de Smart TV en países limítrofes se volvió una costumbre entre muchos mendocinos que cruzan la Cordillera en busca de mejores precios. En ese mapa de oportunidades, el modelo Crystal UHD 4K de 75 pulgadas de Samsung aparece entre los modelos más buscados. Es un televisor grande, atractivo para renovar el living o montar una especie de “cine en casa”. Pero más allá de sus funciones, la pregunta clave es otra: ¿sale más barato comprarlo en Chile que en Argentina?

Un Samsung 75 pulgadas pensado para lucirse en el living samsung crystal Imagen al detalle: el procesador Crystal 4K refuerza color y nitidez y escala todo el contenido a resolución 4K para aprovechar al máximo las 75 pulgadas. Samsung Este modelo apuesta fuerte por la calidad de imagen. Su procesador Crystal 4K está diseñado para reforzar el color y el detalle, y además aplica un escalado que lleva los contenidos a resolución 4K, incluso cuando el origen no llega a esa calidad. A eso se suma el panel con resolución 4K UHD, que ofrece cuatro veces más píxeles que un televisor Full HD convencional, algo que se traduce en imágenes más nítidas y escenas que se perciben más “reales”, especialmente en películas, series y transmisiones deportivas.

El diseño también juega su partido. Este Smar TV adopta un formato "MetalStream Design", con cuerpo metálico inspirado en la estética aeronáutica. El marco delgado, construido en una sola lámina de metal, busca dos cosas: que la pantalla “desaparezca” visualmente y que la experiencia sea más inmersiva, algo que se nota en un tamaño de 75 pulgadas donde cualquier borde grueso se vuelve evidente.

Tizen, seguridad y casa inteligente samsung crystal3 El panel 4K UHD de Samsung ofrece cuatro veces más píxeles que un Full HD, con escenas más reales en películas, series y partidos. Samsung En el apartado de software, este modelo corre One UI Tizen, la capa que Samsung integra en sus Smart TV. La interfaz unifica la experiencia con otros dispositivos de la marca y facilita el acceso rápido a apps y contenidos. Además, la compañía promete actualizaciones del sistema operativo "Tizen" durante los próximos siete años, un punto clave si se piensa en la vida útil del producto y en la compatibilidad con nuevas aplicaciones y servicios de streaming.

La seguridad queda en manos de Samsung Knox Security, que protege datos sensibles como contraseñas, monitorea dispositivos IoT conectados y bloquea apps o sitios maliciosos. A esto se suma la integración de "SmartThings" como hub inteligente: el televisor puede conectarse y gestionar otros equipos del hogar, incluidos los compatibles con Matter y HCA, mostrando información en pantalla y sugiriendo formas de optimizar el funcionamiento del ecosistema doméstico.