Es increíble lo que te ahorrás comprando este Smart TV Samsung en Chile y no en Argentina
Cada vez más mendocinos cruzan a Chile por el Smart TV Samsung Crystal UHD 4K de 75’’. Comparamos precios y cuánto se ahorra frente a Argentina.
La compra de Smart TV en países limítrofes se volvió una costumbre entre muchos mendocinos que cruzan la Cordillera en busca de mejores precios. En ese mapa de oportunidades, el modelo Crystal UHD 4K de 75 pulgadas de Samsung aparece entre los modelos más buscados. Es un televisor grande, atractivo para renovar el living o montar una especie de “cine en casa”. Pero más allá de sus funciones, la pregunta clave es otra: ¿sale más barato comprarlo en Chile que en Argentina?
Un Samsung 75 pulgadas pensado para lucirse en el living
Este modelo apuesta fuerte por la calidad de imagen. Su procesador Crystal 4K está diseñado para reforzar el color y el detalle, y además aplica un escalado que lleva los contenidos a resolución 4K, incluso cuando el origen no llega a esa calidad. A eso se suma el panel con resolución 4K UHD, que ofrece cuatro veces más píxeles que un televisor Full HD convencional, algo que se traduce en imágenes más nítidas y escenas que se perciben más “reales”, especialmente en películas, series y transmisiones deportivas.
El diseño también juega su partido. Este Smar TV adopta un formato "MetalStream Design", con cuerpo metálico inspirado en la estética aeronáutica. El marco delgado, construido en una sola lámina de metal, busca dos cosas: que la pantalla “desaparezca” visualmente y que la experiencia sea más inmersiva, algo que se nota en un tamaño de 75 pulgadas donde cualquier borde grueso se vuelve evidente.
Tizen, seguridad y casa inteligente
En el apartado de software, este modelo corre One UI Tizen, la capa que Samsung integra en sus Smart TV. La interfaz unifica la experiencia con otros dispositivos de la marca y facilita el acceso rápido a apps y contenidos. Además, la compañía promete actualizaciones del sistema operativo "Tizen" durante los próximos siete años, un punto clave si se piensa en la vida útil del producto y en la compatibilidad con nuevas aplicaciones y servicios de streaming.
La seguridad queda en manos de Samsung Knox Security, que protege datos sensibles como contraseñas, monitorea dispositivos IoT conectados y bloquea apps o sitios maliciosos. A esto se suma la integración de "SmartThings" como hub inteligente: el televisor puede conectarse y gestionar otros equipos del hogar, incluidos los compatibles con Matter y HCA, mostrando información en pantalla y sugiriendo formas de optimizar el funcionamiento del ecosistema doméstico.
¿Más barato en Chile o en Argentina?
El mismo Crystal UHD 4K de 75’’ de Samsung se vende en ambos lados de la Cordillera, pero con una brecha de precios marcada.
- En Chile, se consigue a $729.990 CLP con un descuento del 19% en la tienda Ripley.
- En Argentina, está publicado a $2.299.999 ARS en Mercado Libre.
Para poner los valores en la misma moneda, el cálculo se hace en dos pasos. Primero, se pasa de pesos chilenos a dólares: al 5 de diciembre de 2025, la cotización es de $917,94 CLP por dólar, por lo que $729.990 CLP equivalen a unos US$ 795,24. Luego, se convierte ese monto a pesos argentinos multiplicando por el tipo de cambio oficial local, de $1.470 ARS por dólar. El resultado ronda los $1.169.000 ARS aproximadamente al momento de publicar esta nota. Si vemos la cifra el ahorro ronda los $1.131.000 ARS. Es decir que por el precio de un Samsung Crystal en la Argentina, en Chile te podés comprar prácticamente dos.
La conclusión es clara: el mismo televisor cuesta en Argentina doble que en Chile. Mientras el mercado chileno ofrece valores más estables y competitivos, la inflación interna y la carga impositiva encarecen el precio final del lado argentino. Así, modelos de gran tamaño como este Samsung Crystal UHD 4K de 75’’ quedan, para muchos hogares, más cerca del lujo que de la renovación habitual del televisor.