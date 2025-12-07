Lo bueno y lo malo del servicio posventa de Samsung Argentina en Mendoza

El primer acercamiento al servicio posventa de Samsung en Mendoza suele ser parecido para muchos clientes: llegás al local con el teléfono en la mano, explicás qué pasó y esperás que te den soluciones al inconveniente que tenés. Algunos salen conformes y otros sienten que el proceso se hace más largo de lo que debería. En este artículo te cuento qué encontré como cliente ocasional de la marca surcoreana en las tiendas oficiales.

Cuando uno piensa en soporte técnico, lo primero que busca es que haya alguien que entienda el problema sin vueltas. En ese punto, Samsung tiene algo a favor: atención directa con técnicos que ven el equipo ahí mismo. Como usuaria valoro poder recibir un diagnóstico rápido y “cara a cara”, algo que, en tiempos de chats automáticos, todavía hace diferencia.

Además, tener respuestas oficiales suma puntos . Cada reparación queda registrada y podés consultar el estado del celular por canales formales con tu número de trámite. En varios casos, incluso avisan por WhatsApp cuando el equipo queda listo, un detalle que, aunque simple, evita llamadas y pérdida de tiempo.

Otro dato: suelen tener accesorios básicos, como cargadores y cables originales. No es la gran salvación, pero para quienes quieren evitar marcas alternativas o productos no certificados, viene bien.

Ahí es donde aparece la otra cara de la moneda. Lo primero que he notado al adquirir un teléfono recién salido es que no siempre hay fundas para todos los modelos. Si tenés un celular muy nuevo o uno “poco común”, lo más probable es que termines buscando en otro lado o esperando a que haya stock.

Pero el punto más delicado es la demora en las reparaciones. Cuando el teléfono entra en garantía, lo habitual son 2 o 3 semanas de espera. Para alguien que usa el celular para trabajar, que hoy es prácticamente cualquiera, ese tiempo se siente eterno.

image El punto más delicado de Samsung en Mendoza es la demora en las reparaciones. Samsung Latinoamérica

Y a eso se suma algo que cuestiono: no ofrecen un teléfono “muleto”. No hay equipo de reemplazo temporario mientras te arreglan el tuyo. Tenés que rebuscártela con un modelo viejo o pedir uno prestado. En pleno 2025, cuando el celular es básicamente la herramienta de trabajo principal, esto complica más de lo que parece.

Qué debería mejorar Samsung en Mendoza

La marca tiene puntos fuertes, sobre todo en atención presencial y formalidad del proceso. Pero también arrastra falencias que, para muchos, terminan opacando lo demás. La falta de stock, las demoras largas y la ausencia de un equipo temporario son reclamos que se repiten.

DSC03526 La marca tiene puntos fuertes, sobre todo en atención presencial y formalidad del proceso. Samsung Latinoamérica

No es que el servicio posventa en Mendoza sea malo: es correcto, ordenado y bastante claro. El problema es que las necesidades reales de los usuarios cambiaron. Hoy el teléfono es mucho más que un dispositivo; es agenda, cámara, banco, oficina y contacto con el mundo. Y cualquier reparación que te deja tres semanas a la deriva, por más garantía que tenga, se siente como un trastorno innecesario.