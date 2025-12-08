Todo indica que le nuevo Samsung Galaxy Z TriFold será más barato de lo esperado

El primer teléfono plegable de Samsung ya está preparado y listo para la venta. La fecha fue confirmada para este viernes 12 de diciembre y todo el mundo tecnológico está preparado para conocer uno de los grandes dispositivos del 2025.

Ahora bien, ¿cuánto saldrá este teléfono de tres pantallas? Reportes recientes sugieren que el Galaxy Z TriFold podría llegar al mercado con un precio mucho más barato de lo que se estimaba inicialmente, rompiendo con las predicciones más pesimistas de la industria.

Este dispositivo busca explorar un nicho novedoso y aún poco explotado: el de los móviles "tríptico". Aunque se espera que sea una opción exclusiva dentro de un abanico de precios altos, la estrategia parece haber cambiado. Samsung experimentará con este formato buscando atraer a un público selecto que busca la máxima innovación en pantallas plegables, pero intentando no cruzar la barrera de lo prohibitivo.

Durante los últimos meses, los rumores de la industria apuntaban a cifras astronómicas. Se indicaba que el nuevo dispositivo podría tener un precio que pudiera rondar los 3.000 dólares. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en las últimas semanas.

El Samsung Galaxy Z TriFold se muestra en video: así es el teléfono plegable más extremo de la marca.

Los reportes más recientes de fuentes internas de Sammobile ahora indican que el precio estimado podría haber sido una "exageración" en toda regla. Según la nueva información filtrada, la supuesta diferencia de precio sería más que palpable, puesto que ahora se estima que este teléfono pueda costar unos 2.400 o 2.500 dólares.

Samsung Galaxy Z TriFold - Interna 1 Aunque no será barato, el Samsung Galaxy Z TriFold costaría menos de 3.000 dólares. Samsung

Un ahorro considerable, aunque no sea un móvil barato

Hay que ser realistas: sigue siendo un equipo especialmente caro. Es difícil encontrar teléfonos que tengan precios tan elevados, incluso en las gamas más prémium, superando el costo de los Galaxy Z Fold de cada generación. Sin embargo, el cambio de perspectiva es notable.

¿Quién no agradecería pagar menos? Si la diferencia de precio es de más de 500 dólares, se trataría de un ahorro bastante importante, ya que un desembolso tan caro también se nota en el bolsillo si implica gastar cientos de dólares menos. Este ajuste podría ser la clave para que el dispositivo no sea solo una curiosidad tecnológica, sino una opción real de compra.

Samsung Galaxy Z TriFold - Interna 2 Samsung busca liderar el nicho de los plegables triples con el Galaxy Z TriFold. Samsung

Producción limitada: la cautela de Samsung

A pesar de la posible rebaja, la compañía no tomará riesgos innecesarios. Si bien existe mucha expectación, la realidad es que la marca será bastante cauta en sus primeras tiradas. Al tratarse de un teléfono especialmente caro que duplicaría el valor de un buque insignia tradicional, Samsung optará por no hacer un stock masivo.

El objetivo es claro: evitar el riesgo de que estos equipos se queden en los almacenes por ser un teléfono de nicho y muy costoso. No obstante, el mercado siempre tiene la última palabra y el éxito de ventas podría hacerles cambiar de idea, abriendo la puerta a una mayor disponibilidad en el futuro cercano.