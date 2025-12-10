Llegó el nuevo Nissan Kicks: precios, versiones y equipamiento

Nissan Argentina anuncia el lanzamiento en el país de la nueva generación del Kicks , que llega con un diseño más imponente, equipamiento tecnológico avanzado y un nivel de seguridad reforzado. Fabricado en el complejo industrial de Resende, el nuevo Kicks combina confort, conectividad y versatilidad.

El nuevo Nissan Kicks presenta un estilo mucho más robusto y moderno. Su frontal geométrico con iluminación full LED, junto a una silueta atlética y una parte trasera elegante con spoiler y antena tipo tiburón, le otorgan personalidad propia.

Las nuevas llantas —de hasta 19 pulgadas en las versiones superiores— refuerzan su aspecto deportivo.

El incremento en sus dimensiones permite que el nuevo Kicks ofrezca un interior significativamente más amplio. Gracias a una amplia distancia entre ejes los pasajeros (incluso los de mayor estatura) disfrutan de un espacio trasero más generoso.

Toda la gama incorpora la tecnología Zero Gravity, inspirada en estudios de la NASA, para reducir la fatiga y mejorar el confort en viajes largos; y la espectacularidad de un techo solar panorámico premium con excelente insonorización.

El baúl, ahora con 470 litros, incorpora el práctico sistema Flexible Board, que permite organizar el equipaje de forma más eficiente.

El interior del Nissan Kicks también ofrece múltiples portaobjetos, puertos USB-C delanteros y traseros, cargador inalámbrico (según versión) y un sistema multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

Tecnología del Nissan Kicks

El nuevo Kicks incorpora soluciones pensadas para una vida conectada y moderna. En las versiones tope de gama, se destacan dos pantallas que sumadas forman una pantalla XL de 24,6 pulgadas, configurables y capaces de guardar perfiles de usuario con preferencias de audio, brillo y disposición de interfaces.

En la versión Exclusive el sistema de audio Bose Personal Plus, con diez parlantes y altavoces integrados en los reposacabezas delanteros, ofrece una experiencia envolvente única en el segmento.

Además, el vehículo puede encender tanto el motor como el aire acondicionado de manera remota, ofreciendo una bienvenida más confortable en cualquier clima.

La nueva generación del Kicks incorpora el conjunto de tecnologías Nissan Safety Shield, que suma hasta 23 asistencias a la conducción según versión. Entre ellas se encuentran:

Visión 360° con detección de movimiento

Alerta de colisión frontal y frenado inteligente con reconocimiento de peatones

Alerta de tráfico cruzado trasero

Monitoreo de punto ciego con intervención

Asistencia de mantenimiento y centrado de carril con intervención

Control de velocidad crucero adaptativo con función Stop & go.

Seis airbags y anclajes Isofix/Tether

Frenos a disco en las 4 ruedas de serie

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) y Alerta de atención al conductor (DAA)

Por primera vez en un modelo de Nissan producido en la región, se incorpora ProPILOT, el sistema de asistencia semiautónoma nivel 2 que ayuda a mantener el vehículo centrado en el carril y adapta la velocidad en función del tráfico.

Nuevo motor turbo y transmisión DCT para el Nissan Kicks

El nuevo Kicks introduce un motor 1.0 turbo de inyección directa, desarrollado especialmente para las condiciones de la región. Los 120 CV y 200 Nm de torque ofrecen una respuesta ágil en el tránsito urbano y excelente eficiencia.

Trabaja en conjunto con una transmisión DCT de doble embrague bañada en aceite, que proporciona cambios más rápidos, suaves y sin interrupción de torque. Y las levas al volante permiten tener un control de las marchas, en caso de requerirlo.

Además, el modelo incorpora el innovative selector e-Shifter, que brinda más espacio en la consola y una operación más práctica, así como el freno de mano eléctrico con función auto hold.

Versiones y Precios del Nissan Kicks

Sense: $52.990.000

Advance: $57.990.000

Exclusive: $ 59.990.000