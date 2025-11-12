Canasta básica: una familia necesitó $1.213.799 en octubre para no ser pobre

Según informó el Indec, la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria aumentaron un 3,1% en octubre, mientras que la inflación llegó al 2,3%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) emitió un nuevo informe de la canasta básica que corresponde a octubre. En este detalló que un hogar tipo 2 (de cuatro integrantes) necesita al menos $1.213.799 para no ser pobre.

En el mismo informe indicaron que, un hogar tipo 2 requirió de $544.304 para no caer en la indigencia. El mismo indica que la Canasta Básica Total (pobreza) y la Canasta Básica Alimentaria (indigencia) aumentaron un 3,1% con respecto a septiembre.

Cuánto necesita una familia para no ser pobre En el índice de la CBT, un hogar tipo 1 (tres integrantes) necesita $966.325 para no ser pobre, mientras que un hogar de cinco personas requiere de ingresos por $1.276.649. Esta cifra surge del valor por adulto equivalente (varón de entre 30 y 60 años), que necesita $392.815 para no ser pobre.

La variación de la CBT con respecto a septiembre fue 3,1%. En cuanto al aumento anual acumulado de este ítem, el valor se ubica en 18,5%, mientras que el interanual está en 23,0%.

Supermercado En cuánto quedó la línea de indigencia En cuanto a la CBA, que indica el umbral de indigencia, se ubicó en $176.150 por adulto equivalente, número que se traslada a $433.330 para un hogar de tres integrantes. Un hogar tipo 3, es decir, de cinco personas, quedó en $572.488.