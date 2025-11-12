La inflación volvió a acelerar y llegó al 2,3% en octubre, el nivel más alto desde marzo

Los precios volvieron a subir por arriba del 2% en el mes de octubre. La trepada del precio del dólar en la previa de las elecciones dio paso a la escalada.

La inflación trepó al 2,3 por ciento en el mes de octubre y volvió a superar el umbral del 2 por ciento. De esta forma confirmó la aceleración de los precios que ya se había producido en los últimos meses, sobre todo con el 2,1 por ciento de septiembre, aunque con un acotado "pass through", que promete desactivarse tras la baja del valor del dólar luego de las elecciones legislativas que provocaron turbulencias en los mercados.

En el acumulado del año suma 24,8 por ciento, con un 31,3 por ciento interanual, según el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El dato estuvo en línea con las estimaciones previas de las principales consultoras privadas e incluso con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las respuestas de 41 fuentes consultadas (consultoras, entidades financieras y centros de investigación locales e internacionales), que marcó un promedio de 2,2% para el decimo mes del año.

inflación octubre Precios de servicios públicos nuevamente por arriba del promedio Los segmentos que marcaron los mayores aumentos en el mes figuran en la categoría regulados. Se trata de Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

Aunque la división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,3%), en línea con la inflación general. En tanto, kas dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.