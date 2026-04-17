Alerta por Zonda, ráfagas de 100 Km/h y lluvias: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este sábado 18 de abril en distintas zonas de Mendoza , por viento y Zon d a. Además, a la noche se espera que el tiempo comience a desmejorar y hay probabilidades de que llueva.

Según el SMN, hay alerta amarilla por Zonda en Malargüe: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h”, indicaron.

El SMN emitió un alerta por Zonda en el sur de Mendoza para este sábado.

También se anticipan vientos fuertes en toda la zona de alta montaña: “El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h”, detallaron desde el SMN.

El SMN emitió un alerta por vientos fuertes para este sábado en Mendoza.

Así estará el tiempo este sábado en Mendoza

Viento: circulación de viento norte leve desde las 12:00 hasta las 20:00 en la franja Este provincial. Viento Zonda entre las 12:00 y las 19:00, afectando Malargüe, Sur de Malargüe y toda la precordillera, con velocidades promedio cercanas a 40 km/h. Probable ocurrencia más débil en Valle de Uspallata.

circulación de viento norte leve desde las 12:00 hasta las 20:00 en la franja Este provincial. Viento entre las 12:00 y las 19:00, afectando Malargüe, Sur de Malargüe y toda la precordillera, con velocidades promedio cercanas a 40 km/h. Probable ocurrencia más débil en Valle de Uspallata. Nubosidad: cielo despejado durante la mañana. Desde las 15:00 probabilidad de lluvias en Malargüe. Durante la noche, inestabilidad en el llano con probabilidad de lluvias desde las 21:00 a 22:00 hs. en Valle de Uco, extendiéndose progresivamente hacia Zona Este y General Alvear. Desde la medianoche y durante la madrugada del domingo, probabilidad de lluvias en Gran Mendoza.

cielo despejado durante la mañana. Desde las 15:00 probabilidad de en Malargüe. Durante la noche, inestabilidad en el llano con probabilidad de lluvias desde las 21:00 a 22:00 hs. en Valle de Uco, extendiéndose progresivamente hacia Zona Este y General Alvear. Desde la medianoche y durante la madrugada del domingo, probabilidad de lluvias en Gran Mendoza. Alta Montaña: Amanece seminublado. Desde las 11:00 se instala nuevamente el mal tiempo en zona Sur y Central, con precipitaciones moderadas.

Pronóstico para los próximos días

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado una jornada con nubosidad variable y vientos leves del sudeste. Se prevé que esté inestable durante la mañana en el este y sudeste provincial; en tanto que se anuncian tormentas que podrían afectar “los tres oasis cultivados” durante la noche.

En el llano la mínima sería de 14ºC y la máxima de 28ºC, mientras que se esperan nevadas en cordillera.

pronostico sábado El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El domingo estará mayormente nublado, con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas: la mínima esperada es de 12ºC y la máxima de 20ºC.

En el inicio de la semana, el tiempo continúa desmejorando y se espera una mínima de apenas 17ºC, aún con probabilidades de precipitaciones aisladas.