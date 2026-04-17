Alerta por Zonda, ráfagas de 100 Km/h y lluvias: qué zonas de Mendoza se verán afectadas
Será una jornada calurosa e inestable, con grandes cambios en las condiciones durante la jornada y, sobre todo, después de medianoche.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este sábado 18 de abril en distintas zonas de Mendoza, por viento y Zonda. Además, a la noche se espera que el tiempo comience a desmejorar y hay probabilidades de que llueva.
Según el SMN, hay alerta amarilla por Zonda en Malargüe: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h”, indicaron.
También se anticipan vientos fuertes en toda la zona de alta montaña: “El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h”, detallaron desde el SMN.
Así estará el tiempo este sábado en Mendoza
- Viento: circulación de viento norte leve desde las 12:00 hasta las 20:00 en la franja Este provincial. Viento Zonda entre las 12:00 y las 19:00, afectando Malargüe, Sur de Malargüe y toda la precordillera, con velocidades promedio cercanas a 40 km/h. Probable ocurrencia más débil en Valle de Uspallata.
- Nubosidad: cielo despejado durante la mañana. Desde las 15:00 probabilidad de lluvias en Malargüe. Durante la noche, inestabilidad en el llano con probabilidad de lluvias desde las 21:00 a 22:00 hs. en Valle de Uco, extendiéndose progresivamente hacia Zona Este y General Alvear. Desde la medianoche y durante la madrugada del domingo, probabilidad de lluvias en Gran Mendoza.
- Alta Montaña: Amanece seminublado. Desde las 11:00 se instala nuevamente el mal tiempo en zona Sur y Central, con precipitaciones moderadas.
Pronóstico para los próximos días
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado una jornada con nubosidad variable y vientos leves del sudeste. Se prevé que esté inestable durante la mañana en el este y sudeste provincial; en tanto que se anuncian tormentas que podrían afectar “los tres oasis cultivados” durante la noche.
En el llano la mínima sería de 14ºC y la máxima de 28ºC, mientras que se esperan nevadas en cordillera.
El domingo estará mayormente nublado, con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas: la mínima esperada es de 12ºC y la máxima de 20ºC.
En el inicio de la semana, el tiempo continúa desmejorando y se espera una mínima de apenas 17ºC, aún con probabilidades de precipitaciones aisladas.