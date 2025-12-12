Más de 10 detenidos y policías heridos en los incidentes durante la marcha antiminera

Una marcha en contra de la minería terminó con incidentes en la Ciudad de Mendoza. Hubo más de 10 aprehendidos que aún no son imputados. Entre ellos había dos periodistas que cubrían la marcha.

Luego de una marcha realizada en contra de la minería hubo incidentes y la policía detuvo a un grupo de manifestantes. Entre los aprehendidos había dos periodistas, Bautista Franco y Santiago Algoberro, que pasaron la noche en una comisaría y, según informaron a MDZ fuentes judiciales, fueron liberados esta mañana. Igualmente unas 11 personas siguen a disposición de la justicia.

La protesta se había concentrado en el kilómetro cero, en el microcentro de Mendoza. Pero en la desconcentración hubo incidentes. Un grupo de personas se dirigió hacia las instalaciones de Canal 9, ubicado en calle Garibaldi. Allí se generaron algunos de los disturbios. Otros ocurrieron sobre calle San Martín.

Desde el Ministerio de Seguridad dijeron que hay policías heridos y acusan a los manifestantes. En total 7 efectivos de la policía fueron atendidos en centros de salud. Ente los policías heridos (4 hombres y 3 mujeres) está la jefa de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR), . Una es la jefa de Ucar, Yemina Ramírez.

Los aprehendidos no tienen imputación aún. La investigación quedó en manos del fiscal Fernando Giunta, que tiene a cargo las causas por controles de tránsito, incluidos los cortes de calle.

Las marchas se realizan todos los días, desde que se aprobó el proyecto San Jorge en la Legislatura. Hasta ahora no se habían registrado incidentes.