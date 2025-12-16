Tomás Dente apuntó contra Lali Espósito y María Becerra: "Esos son los ídolos que ponderan tus hijos"

El conductor y periodista Tomás Dente desató una encendida polémica tras dirigir críticas particularmente agudas contra las megaestrellas de la música, Lali Espósito y María Becerra. En un contundente descargo emitido durante su ciclo televisivo, Dente no solo puso en tela de juicio las performances de las artistas, sino que también elevó una acusación más general sobre la ética y la corrupción en la industria del entretenimiento y el sector público. La diatriba del periodista resonó fuertemente, apuntando directamente a los modelos que consumen las audiencias más jóvenes.

Lali Espósito Lali Espósito, bajo la lupa del periodista. Foto: Instagram/ @lali. El foco inicial de su cuestionamiento estuvo puesto en la reciente hazaña de María Becerra, quien agotó tres estadios River Plate. Si bien reconoció el éxito de la joven artista, Dente expresó su profunda preocupación por el contenido de su espectáculo, aludiendo a la masiva presencia de público infantil y preadolescente. El periodista relató un momento específico que consideró inapropiado: “Le estuve prestando atención al show que dio esta pibita María Becerra en River, dos River llenó. Madonna, Michael Jackson y los Rolling Stones llenaban los River. Y yo veía las coreografías tan sexualizadas, y en forma constante, mostraban en la platea a nenes y a nenas que están en pleno desarrollo de su pubertad. 12 años, 10 años, 9 años, en un momento sube a Ariel de Ráfaga y le empieza a decir, put*, en el escenario, delante de 50.000 nenes. Esos son los ídolos que ponderan tus hijos”.

El debate sobre la sexualización en los conciertos de María Becerra y Lali Espósito La dura crítica de Tomás Dente a Lali Espósito y María Becerra La dura crítica de Tomás Dente a Lali Espósito y María Becerra. Video: NA La cantante Lali Espósito no quedó exenta del análisis. Dente extendió su crítica hacia ella, haciendo hincapié en la hipersexualización que, a su criterio, es un eje central en las presentaciones de la ex Casi Ángeles. El periodista remarcó que este tipo de contenido llega directamente a la audiencia juvenil: “Ni hablar de Lali, que te sexualiza todo, se chapa al del ensamble, a la mina, al pibe, al que no sabés qué sexualidad profesa. Y eso lo ven nuestros pibes”. Estas observaciones colocan a ambas figuras en el centro del debate.

Los dardos de Tomás Dente contra Pedro Rosemblat y la financiación pública Tomás Dente Tomás Dente fue lapidario al referirse a las cantantes. Foto: Captura América TV. A medida que el descargo escalaba, Dente amplió el blanco de sus críticas para incluir a la pareja de Lali Espósito, el streamer y comunicador Pedro Rosemblat. El periodista acusó a Rosemblat de ser un “pautero” (persona financiada por publicidad estatal) que, a su vez, critica a otros que reciben dinero por el mismo concepto. Además, señaló la financiación que habría recibido el canal de streaming del comunicador, supuestamente proveniente de organismos públicos. “Y yo escuchaba a este, ¿cómo se llama el novio de Lali? Rosemblat. Pegándole a los pibes de Carajo, al pautero de Rosemblat, que se sabe perfectamente que Gelatina (su canal de streaming) fue financiado siempre por el Gran Buenos Aires. Cuando hicieron el famoso podcast de los 40 años de la democracia, les pagó la Secretaría de Derechos Humanos un fangote de guita. Y los aplauden”, afirmó con vehemencia.