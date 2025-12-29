Asesinato en Las Heras: la hipótesis de un conflicto por tema de drogas y un sospechoso en la mira

Un nuevo hecho de sangre sacudió la noche del domingo a Las Heras . La víctima fue Gonzalo Emanuel Narváez (25), quien fue asesinado a puñaladas, durante un ataque con armas blancas perpetrado por dos sujetos. En el episodio, también resultó herido un amigo suyo, quien aportó el apodo de uno de los presuntos autores.

De acuerdo con los primeros avances en la investigación, cuyas primeras tareas fueron lideradas por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta —la causa pasará ahora a la órbita de su par Claudia Ríos —, todo apunta a un conflicto de vieja data entre conocidos, posiblemente por tema de drogas .

Fuentes allegadas a la investigación señalaron que la víctima lidiaba desde hace tiempo con problemas de consumo de estupefacientes, que lo llevaron a tener "malas juntas" e involucrarse en el ambiente delictivo lasherino. Al parecer, por ese motivo, acarreaba problemas con dealers de drogas con base en el asentamiento Güemes y alrededores.

De las averiguaciones practicadas en ese sector surgió que, posiblemente, Narváez mantenía una deuda con los sujetos que lo abordaron y lo atacaron en plena vía pública, provocándole la muerte a puntazos. La otra víctima del hecho, identificada como Emmanuel Iván Kummer (31), quedó con vida tras la agresión y apuntó contra un sujeto apodado el Arielito , como uno de los homicidas.

Más allá del alias del sospechoso, los pesquisas del caso aún no tenía mayores datos sobre ese sujeto y buscaban avanzar con los trabajos de campo en la zona donde se produjo el asesinato , para poder identificarlo y analizar si existen pruebas contundentes en su contra.

Por otro lado, también se solicitó el desgrabado de las cámaras de seguridad de ese sector, con el objetivo de obtener imágenes que permitan avanzar con la identificación de los dos matadores, agregaron las fuentes consultadas.

Asesinato en plena vía pública

Las autoridades tomaron conocimiento sobre el crimen alrededor de las 22.30 del domingo, luego de que personal policial que estaba apostado en una consigna en calle Esquiú escuchó gritos y observó un tumulto en las inmediaciones.

Frente a eso, uniformados fueron desplazados hasta la zona y dieron con Narváez tendido sobre calle Sargento Cabral al 2.500, gravemente lesionado. En ese mismo instante, familiares lo cargaron a un vehículo particular y lo trasladaron hasta el Hospital Carrillo.

policía científica Personal de la Policía Científica trabajó en la escena. (Foto ilustrativa) Archivo MDZ.

Una vez en el nosocomio, se constató que había sufrido una herida punzocortante en el tórax, a la altura del pecho, que resultó fatal, por lo que constataron su deceso.

En paralelo, los efectivos tomaron conocimiento sobre la otra víctima (Kummer), quien estaba inconsciente sobre calle Río Negro al 200, con heridas de arma blanca en la pierna y el brazo izquierdo. Posteriormente, fue trasladado al mismo centro asistencia que su amigo, donde recibió la asistencia correspondiente y luego recibió el alta médica.

A raíz de eso, personal de Investigaciones lo entrevistó y obtuvo el apodo de uno de los presuntos autores, por lo que buscaban avanzar sobre su identidad.