Saturó el alcoholímetro: un conductor rompió el dispositivo por tomar de más y lo detuvieron

El conductor fue detenido durante un control de alcoholemia cerca de Balcarce. El test se saturó por el nivel extremo de alcohol en sangre.

El conductor sobrepasó el límite hasta el cual puede medir el nivel de alcohol en sangre el dispositivo.

El insólito hecho sucedió cerca de la localidad de Balcarce durante un control de alcoholemia ubicado en el trazado que une Mar del Plata con General Villegas. Allí, agentes de tránsito detuvieron a un conductor después de observar que circulaba realizando zigzag. Al momento del test, el dispositivo se saturó dado el nivel de alcohol en sangre del hombre.

Según el personal, el automovilista conducía a gran velocidad, manejando de forma errática y peligrosa, por lo que decidieron detenerlo para realizarle un test de alcoholemia. Desde un primer instante pudieron comprobar que el conductor del vehículo tenía dificultades para modular y, además, no podía bajar del auto por su cuenta.

El momento del test de alcoholemia En ese contexto, las autoridades procedieron a realizarle el test de alcoholemia cuando se produjo el insólito resultado, ya que, según explicaron, “hasta 3 o 4 el aparato puede llegar a marcar la saturación exacta. Cuando excede ese valor, el tester se bloquea”, al observar que el dispositivo no funcionaba.

De todas formas, decidieron realizar un segundo procedimiento con otro dispositivo, en donde en ambas oportunidades el aparato mostró el mensaje “desbordamiento de rango”, lo que revelaba la gran cantidad de alcohol en sangre que tenía el conductor, que superaba la capacidad de medición del equipo.