"Tomé vinagre": la insólita explicación de un conductor que dio positivo en el test de alcoholemia

Una insólita secuencia tuvo lugar en Pinamar , donde un hombre se detuvo en un control de tránsito y dio positivo en el test de alcoholemia . Lo más llamativo fue la respuesta del conductor cuando los agentes le preguntaron qué sustancia había consumido.

El hecho ocurrió el domingo por la madrugada, a la altura del kilómetro 393. “Sinceramente, no tomo alcohol. Tomé vinagre”, le respondió el conductor al agente de tránsito.

La secuencia fue captada por uno de los efectivos. En el video se observa el momento en el que la pantalla muestra que el conductor dio positivo y el resultado fue de 1,21 gramos de alcohol por litro de sangre . Por lo tanto, al conductor le retuvieron el auto, le sacaron la licencia y le aplicaron una multa.

“En este inicio del Operativo de Sol a Sol, nos encontramos con conductores que todavía no entienden que en #ProvinciaBA rige Alcohol Cero al volante”, comienza la publicación que compartieron en su cuenta de X.

“1.06 g/L, 1.33 g/L, hasta 1.90g/L... no son solo números, son riesgos que sacamos de las rutas”, continua. Y concluye: “Si vas a manejar, no tomes. Cuidarte y cuidar a los demás también es parte de tu #DerechoAViajar con seguridad”.

Que es el Operativo de Sol a Sol

El “Operativo de Sol a Sol” es un despliegue integral de seguridad y prevención que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires implementa anualmente para proteger a los turistas durante la temporada de verano. En esta edición, el programa movilizó a más de 22.000 efectivos policiales que se distribuyeron estratégicamente en los principales destinos turísticos, abarcando desde las localidades de la Costa Atlántica hasta las zonas de sierras, ríos y lagunas bonaerenses.

El operativo no se limita solo a la vigilancia policial, sino que funciona como un sistema multidisciplinario. En el ámbito de la seguridad vial, se establecen controles permanentes en las rutas principales para fiscalizar el tránsito, realizar test de alcoholemia y prevenir siniestros. Para ello, se utilizan recursos tecnológicos avanzados que incluyen drones de vigilancia, torres de monitoreo urbano, cientos de patrulleros y motocicletas de alta cilindrada.